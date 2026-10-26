comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Lula ganó las elecciones en Brasil: Milei y Netanyahu apostaban por Bolsonaro, un estrecho aliado de Trump

El presidente brasileño consiguió la reelección frente a Flávio Bolsonaro, quien había recibido fuertes respaldos internacionales.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei y Flávio Bolsonaro
Bolsonaro había recibido el apoyo público de Javier Milei y Benjamin Netanyahu, además de mantener una estrecha relación política con Donald Trump. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó este domingo 25 de octubre de 2026 las elecciones y consiguió su cuarto mandato tras imponerse en segunda vuelta al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El candidato derrotado había recibido el apoyo público de Javier Milei y Benjamin Netanyahu, además de mantener una estrecha relación política con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Cómo fue el triunfo de Lula sobre Flávio Bolsonaro en Brasil

Según los resultados difundidos por el Tribunal Superior Electoral (TSE), con prácticamente todas las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51,78% de los votos válidos frente al 48,22% de Bolsonaro, una diferencia superior a 4,4 millones de sufragios.

El resultado representó un cambio respecto de la primera vuelta del 4 de octubre. En aquella instancia, Flávio Bolsonaro había terminado primero con el 47,03%, mientras que Lula consiguió el 45,16%.

La victoria del mandatario brasileño se produjo después de una campaña marcada por las diferencias sobre economía, seguridad, política exterior y las relaciones con Estados Unidos. Lula comenzará su nuevo mandato el 5 de enero de 2027, de acuerdo con el calendario establecido por la Constitución brasileña.

Contenido Recomendado

Lula da Silva ganó en la mayoría de las 15 mesas de Buenos Aires:cómo votaron los brasileños en CABA

Lula da Silva ganó en la mayoría de las 15 mesas de Buenos Aires: cómo votaron los brasileños en CABA

En 1996, Brasil comenzó a utilizar urnas electrónicas y 4 años después las llevó a todo el país:cómo funcionan y por qué los resultados se conocen tan rápido

Un hombre envuelto en una bandera brasileña permanece en un centro de votación durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas en Porto Alegre

Milei y Netanyahu: los apoyos internacionales que recibió Bolsonaro

El respaldo de Javier Milei fue uno de los más explícitos. El 25 de julio, el presidente argentino viajó a San Pablo para participar en la convención del Partido Liberal (PL), que oficializó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Durante su discurso, Milei cuestionó al gobierno de Lula y defendió la necesidad de un cambio de orientación política en Brasil. Incluso sostuvo que Bolsonaro era la persona capaz de derrotar al mandatario brasileño y terminar con lo que denominó el “Riesgo Lula”.

Javier Milei y Flávio Bolsonaro
El respaldo de Javier Milei a Flávio Bolsonaro fue uno de los más explícitos. Foto: REUTERS

Por su parte, Benjamin Netanyahu envió un video a esa misma convención, en el que felicitó a Bolsonaro por el lanzamiento de su campaña y aseguró que podría llevar a Brasil a una posición más destacada.

El primer ministro israelí volvió a manifestarse después de la primera vuelta y le deseó una victoria. El 9 de octubre, su oficina confirmó una conversación telefónica con Bolsonaro, durante la cual ambos abordaron la posibilidad de recomponer los vínculos diplomáticos bilaterales e intercambiaron invitaciones para realizar visitas oficiales.

Qué papel tuvo Donald Trump y su relación con Bolsonaro

La relación de Donald Trump con Flávio Bolsonaro también ocupó un lugar en la campaña. Según Reuters, el candidato brasileño se reunió con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca el 26 de mayo de 2026 para abordar asuntos relacionados con Brasil, entre ellos la seguridad y las relaciones comerciales.

Después de la primera vuelta, Trump elogió el resultado conseguido por Bolsonaro y lo calificó como una “gran victoria”, pero evitó respaldar formalmente su candidatura.

Sin embargo, una investigación publicada por Reuters el 24 de octubre reveló que dos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense, Darren Beattie y Ricardo Pita, habían impulsado iniciativas para favorecer el regreso de la familia Bolsonaro al poder.

BrasilLula da Silva Flavio BolsonaroBenjamín NetanyahuJavier MileiDonald TrumpNP2026
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. Flávio Bolsonaro desconoció el resultado del balotaje en Brasil:“Las elecciones deberían ser anuladas”

    Flávio Bolsonaro desconoció el resultado del balotaje en Brasil: “Las elecciones deberían ser anuladas”

  2. Lula da Silva habló tras su reelección como presidente de Brasil:“Es una derrota de la mentira y el negacionismo”

    Lula da Silva habló tras su reelección como presidente de Brasil: “Es una derrota de la mentira y el negacionismo”

  3. Histórico balotaje en Brasil:Lula da Silva fue reelegido presidente tras derrotar a Flávio Bolsonaro y logró su cuarto mandato

    Histórico balotaje en Brasil: Lula da Silva fue reelegido presidente tras derrotar a Flávio Bolsonaro y logró su cuarto mandato

  4. En Italia:un pueblo de 6.800 habitantes propone que los dueños de perros paguen 20 euros al año para financiar a las familias con hijos

    En Italia: un pueblo de 6.800 habitantes propone que los dueños de perros paguen 20 euros al año para financiar a las familias con hijos

  5. En 1996, Brasil comenzó a utilizar urnas electrónicas y 4 años después las llevó a todo el país:cómo funcionan y por qué los resultados se conocen tan rápido

    En 1996, Brasil comenzó a utilizar urnas electrónicas y 4 años después las llevó a todo el país: cómo funcionan y por qué los resultados se conocen tan rápido
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diego Guelar pidió que Lula indulte a Jair Bolsonaro tras su triunfo en Brasil:“Debe primar la unidad nacional”

Diego Guelar, exembajador de Argentina ante China

Bullrich dijo que Milei “cruzó un límite” por sus ataques contra la prensa:“Las críticas se responden con argumentos”

Cristina Kirchner felicitó a Lula por su reelección en Brasil:“Un auténtico 17 de Octubre electoral”

Milei, expectante por las elecciones en Brasil:apuesta a un triunfo de Bolsonaro para consolidar la derecha internacional

Economía

ANSES paga a jubilados y pensionados:el calendario por DNI del 26 al 30 de octubre

ANSES paga a jubilados y pensionados: el calendario por DNI del 26 al 30 de octubre

Noviembre llega con cambios para los jubilados:aumento, bono y nuevas fechas de cobro

Reintegros de Cuenta DNI:cómo ahorrar hasta $35.000 en compras este domingo 25 de octubre

El Banco Central compró más de USD 1.200 millones en lo que va de octubre y las reservas superan los USD 50.000 millones

Internacionales

Histórico balotaje en Brasil:Lula da Silva fue reelegido presidente tras derrotar a Flávio Bolsonaro y logró su cuarto mandato

El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, candidato del Partido de los Trabajadores (PT) que busca la reelección, asiste a un acto de cierre de campaña previo a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la playa de Copacabana, Río de Janeiro, Brasil.

Lula ganó las elecciones en Brasil:Milei y Netanyahu apostaban por Bolsonaro, un estrecho aliado de Trump

Flávio Bolsonaro desconoció el resultado del balotaje en Brasil:“Las elecciones deberían ser anuladas”

Lula da Silva habló tras su reelección como presidente de Brasil:“Es una derrota de la mentira y el negacionismo”