Lula ganó las elecciones en Brasil: Milei y Netanyahu apostaban por Bolsonaro, un estrecho aliado de Trump

Bolsonaro había recibido el apoyo público de Javier Milei y Benjamin Netanyahu, además de mantener una estrecha relación política con Donald Trump. Foto: REUTERS

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ganó este domingo 25 de octubre de 2026 las elecciones y consiguió su cuarto mandato tras imponerse en segunda vuelta al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. El candidato derrotado había recibido el apoyo público de Javier Milei y Benjamin Netanyahu, además de mantener una estrecha relación política con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Cómo fue el triunfo de Lula sobre Flávio Bolsonaro en Brasil

Según los resultados difundidos por el Tribunal Superior Electoral (TSE), con prácticamente todas las urnas escrutadas, Lula obtuvo el 51,78% de los votos válidos frente al 48,22% de Bolsonaro, una diferencia superior a 4,4 millones de sufragios.

El resultado representó un cambio respecto de la primera vuelta del 4 de octubre. En aquella instancia, Flávio Bolsonaro había terminado primero con el 47,03%, mientras que Lula consiguió el 45,16%.

La victoria del mandatario brasileño se produjo después de una campaña marcada por las diferencias sobre economía, seguridad, política exterior y las relaciones con Estados Unidos. Lula comenzará su nuevo mandato el 5 de enero de 2027, de acuerdo con el calendario establecido por la Constitución brasileña.

Milei y Netanyahu: los apoyos internacionales que recibió Bolsonaro

El respaldo de Javier Milei fue uno de los más explícitos. El 25 de julio, el presidente argentino viajó a San Pablo para participar en la convención del Partido Liberal (PL), que oficializó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

Durante su discurso, Milei cuestionó al gobierno de Lula y defendió la necesidad de un cambio de orientación política en Brasil. Incluso sostuvo que Bolsonaro era la persona capaz de derrotar al mandatario brasileño y terminar con lo que denominó el “Riesgo Lula”.

El respaldo de Javier Milei a Flávio Bolsonaro fue uno de los más explícitos. Foto: REUTERS

Por su parte, Benjamin Netanyahu envió un video a esa misma convención, en el que felicitó a Bolsonaro por el lanzamiento de su campaña y aseguró que podría llevar a Brasil a una posición más destacada.

El primer ministro israelí volvió a manifestarse después de la primera vuelta y le deseó una victoria. El 9 de octubre, su oficina confirmó una conversación telefónica con Bolsonaro, durante la cual ambos abordaron la posibilidad de recomponer los vínculos diplomáticos bilaterales e intercambiaron invitaciones para realizar visitas oficiales.

Qué papel tuvo Donald Trump y su relación con Bolsonaro

La relación de Donald Trump con Flávio Bolsonaro también ocupó un lugar en la campaña. Según Reuters, el candidato brasileño se reunió con el mandatario estadounidense en la Casa Blanca el 26 de mayo de 2026 para abordar asuntos relacionados con Brasil, entre ellos la seguridad y las relaciones comerciales.

Después de la primera vuelta, Trump elogió el resultado conseguido por Bolsonaro y lo calificó como una “gran victoria”, pero evitó respaldar formalmente su candidatura.

Sin embargo, una investigación publicada por Reuters el 24 de octubre reveló que dos funcionarios del Departamento de Estado estadounidense, Darren Beattie y Ricardo Pita, habían impulsado iniciativas para favorecer el regreso de la familia Bolsonaro al poder.