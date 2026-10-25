ANSES paga a jubilados y pensionados: el calendario por DNI del 26 al 30 de octubre

Cuándo cobrás según la terminación del DNI Foto: ANSES

La última semana de octubre llega con pagos importantes para miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Entre el lunes 26 y el viernes 30 continuará el calendario correspondiente a jubilaciones, pensiones y la Prestación por Desempleo.

El dato central para saber cuándo se acredita el dinero es la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). Durante estos días cobrarán principalmente los jubilados y pensionados cuyos ingresos superan el haber mínimo, además de determinados titulares de la prestación destinada a personas desempleadas.

También permanecerán vigentes los períodos de cobro de algunas asignaciones especiales. En esos casos, el dinero podrá retirarse o utilizarse durante los primeros días de noviembre.

ANSES: qué jubilados y pensionados cobran esta semana

El cronograma de pagos de octubre continuará con los jubilados y pensionados que perciben más de un haber mínimo. Las acreditaciones se organizarán de acuerdo con el último número del DNI.

Economía ANSES Foto: ANSES

Estas son las fechas previstas:

DNI terminados en 2 y 3: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 4 y 5: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 28 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 29 de octubre.

Por lo tanto, aunque el calendario semanal comprende el período del 26 al 30, el último grupo de jubilados de esta categoría recibirá su haber el jueves 29 de octubre.

Los pagos para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo, en cambio, ya finalizaron el jueves 22 de octubre, según el cronograma informado para ese mes.

Prestación por Desempleo: las terminaciones de DNI que faltan cobrar

Durante la última semana del mes también avanzará el pago de la Prestación por Desempleo Plan 1. Esta asistencia está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo y cumplen las condiciones establecidas para acceder al beneficio.

El calendario pendiente es el siguiente:

DNI terminados en 4 y 5: lunes 26 de octubre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 27 de octubre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 28 de octubre.

En este caso, el cronograma concluye antes que el de las jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo. Los beneficiarios deberían comprobar la acreditación en la cuenta bancaria asociada a la prestación antes de concurrir a una sucursal.

Qué asignaciones de ANSES se pueden cobrar hasta noviembre

Algunas prestaciones no tienen una fecha distinta para cada terminación de documento. En su lugar, cuentan con un período general de pago durante el cual pueden cobrar todos los beneficiarios incluidos.

ANSES: cuánto se cobrará la PNC en septiembre de 2026 Foto: ANSES

Las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción continuarán disponibles de acuerdo con dos períodos:

Primera quincena: desde el 9 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Segunda quincena: desde el 22 de octubre hasta el 10 de noviembre.

Asimismo, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas mantienen su período de pago abierto desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre, sin diferenciación por el último número del DNI.

Cuándo se paga la Prestación por Desempleo Plan 2

Quienes están incluidos en la Prestación por Desempleo Plan 2, correspondiente al período de septiembre, tendrán una ventana de cobro prevista entre el 2 y el 10 de noviembre de 2026.

Este período será válido para todas las terminaciones de documento. Debido a que la fecha informada abarca varios días, resulta conveniente revisar previamente el estado del pago en los canales oficiales.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en Mi ANSES

El calendario general permite anticipar cuándo debería llegar el depósito, pero cada beneficiario puede consultar su información individual mediante Mi ANSES.

Para realizar la verificación hay que:

Ingresar al sitio oficial o abrir la aplicación Mi ANSES. Escribir el CUIL. Introducir la Clave de la Seguridad Social. Buscar la opción relacionada con cobros, prestaciones o recibos de haberes. Comprobar la fecha, el medio de pago y la entidad bancaria asignada.

Esta consulta es especialmente útil cuando existen cambios en la prestación, demoras bancarias o dudas sobre el lugar de cobro. La plataforma también permite acceder a recibos y revisar los datos relacionados con cada beneficio.

Qué conviene revisar antes de cobrar

Antes de dirigirse al banco, es recomendable confirmar que el haber ya se encuentre acreditado. También se debe verificar que los datos personales y de contacto registrados sean correctos.

ANSES no solicita claves personales por teléfono, mensajes de texto, correo electrónico o redes sociales. Frente a cualquier comunicación sospechosa, no se deben compartir contraseñas, códigos de verificación ni datos bancarios.