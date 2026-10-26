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Flávio Bolsonaro desconoció el resultado del balotaje en Brasil: “Las elecciones deberían ser anuladas”

El senador se pronunció tras perder el balotaje presidencial y puso en duda la validez de la votación. La Justicia Electoral confirmó la reelección del mandatario.

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Flávio Bolsonaro perdió las elecciones de Brasil
Flávio Bolsonaro perdió las elecciones de Brasil. Foto: REUTERS
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El senador Flávio Bolsonaro cuestionó el resultado del balotaje presidencial de Brasil después de ser derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva. En sus primeras declaraciones tras conocerse la victoria del mandatario, el candidato del Partido Liberal (PL) sostuvo que “las elecciones deberían ser anuladas”, según la declaración difundida durante la noche electoral.

La declaración se produjo después de una jornada marcada por la extensión excepcional del horario de votación hasta las 19, ordenada por el juez Cristiano Zanin, del Supremo Tribunal Federal (STF).

Es inexplicable lo que pasó, inentendible. Hay mucho que aclarar antes que Brasil reconozca esta barbaridad que acaba de pasar”, lanzó. “Es inaceptable que un ministro de la Corte, que es abogado de Lula, haya firmado eso y cambie las reglas de juego a las 17:01. Lo que pasó no fue normal”, agregó.

La medida generó cuestionamientos de dirigentes opositores y abrió un debate jurídico sobre su aplicación. Sin embargo, el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó la reelección de Lula, quien obtuvo cerca del 52% de los votos válidos frente al 48% de Bolsonaro.

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