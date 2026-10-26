Bullrich dijo que Milei “cruzó un límite” por sus ataques contra la prensa: “Las críticas se responden con argumentos”

Patricia Bullrich dijo que Javier Milei “cruzó un límite” por sus ataques contra la prensa. Foto: NA

Este domingo 25 de octubre, Patricia Bullrich se refirió a los recientes ataques de Javier Milei contra la prensa. Para la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, el presidente “cruzó un límite” durante su discurso en la Gala Anual de la Fundación Faro 2026 cuando apuntó contra “periodistas delincuentes” que, según él, hicieron una “operación” en su contra por la Causa $LIBRA. “Se tienen que quemar en la hoguera”, fue la frase del mandatario.

Bullrich considera que la libertad de expresión protege a la prensa cuando critica al poder y también al presidente cuando responde. “Las críticas se responden con argumentos”, expresó la senadora en diálogo con LN+.

Bullrich dijo que Milei “cruzó un límite” por sus ataques contra la prensa

“Defender la libertad también es respetar a quienes nos cuestionan. El poder siempre está bajo escrutinio; es mirado por el periodismo, es comentado. Si luego la justicia da la razón, es mejor. Creo que hay que cuidar un poco las palabras”, afirmó.

La senadora dijo que es “su responsabilidad” marcar “cuando una palabra cruza un límite, como es esto de quemarlo en la hoguera, que no es una forma de defenderse frente a una idea, sino que es una expresión muy fuerte, muy dura”.

Javier Milei y Patricia Bullrich. Foto: Presidencia

Caso $LIBRA: Milei no descartó iniciar acciones legales contra la prensa

Milei habló en un programa de radio sobre la Causa $LIBRA, en la que este viernes fue sobreseído por decisión del Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, y no descartó iniciar acciones legales contra algunos periodistas que, según él, hicieron una operación en su contra.

Milei apuntó contra los “periodistas delincuentes” y medios de comunicación que realizaron una “operación” por el caso $LIBRA, en el que estaba acusado de una presunta estafa con criptomonedas. La investigación comenzó luego de que el presidente publicara un tuit en el que difundió el proyecto a principios de este año.

El presidente Javier Milei en su presentación en el Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid. Foto: REUTERS

“Cuando usted tiene enfrente a un hombre íntegro, ensúcielo con una mentira. Si tiene un delincuente, díganle la verdad. Me estuvieron ensuciando un año, ocho meses y nueve días”, dijo el mandatario en diálogo con radio Mitre.

Al igual que el viernes por la noche en la Gala Anual de la Fundación Faro 2026, el presidente cruzó al grupo LA NACION y los periodistas que trabajan en ese diario. “Bajo la responsabilidad de Fernando Saguier, amparando a Hugo Alconada Mon, quien me estaba mancillando”, expresó.

Al ser consultado si tomará acciones legales, el mandatario aclaró que primero lo tendrá que evaluar con sus abogados. Y manifestó que “nadie pidió disculpas por las aberraciones” y que “intentaron esmerilar con mentiras a la figura presidencial”.