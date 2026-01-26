Bad Bunny. Foto: Instagram/BadBunnypr

Bad Bunny anunció su esperado regreso a la Argentina y el escenario elegido es el estadio Monumental de River Plate, que tiene una capacidad para 84 mil personas. El Conejo Malo tiene una cita pactada en Argentina para el próximo 13, 14 y 15 de febrero, en el marco del ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour’.

En ese sentido, la productora informó un cambio en el escenario para el concierto, por lo que se habilitaron entradas con sectores nuevos que aún no estaban a la venta.

La venta de entradas se realizará en dos etapas: primero, habrá una preventa exclusiva para clientes de BBVA con tarjeta VISA este lunes a partir de las 12:00 h. Luego, desde las 16:00 h, se habilitará la venta general con todos los medios de pago. En ambas instancias, los clientes del banco podrán acceder a hasta 12 cuotas sin interés.

Precios de las nuevas entradas para Bad Bunny

Con los cambios que realizaron en el escenario, los nuevos precios de las entradas son los siguientes:

Stage A: $420.000 + SC

Stage B: $420.000 + SC

Los Vecinos: $400.000 + SC

Campo delantero: $350.000 + SC

Plateas San Martín y Belgrano preferenciales: $370.000 + SC

Plateas Sivori media: $240.000 + SC

Plateas San Martín y Belgrano altas: $225.000 + SC

Campo general: $175.000 + SC

Platea Sivori alta: $120.000 + SC

Nuevas entradas para Bad Bunnny. Foto: Instagram.

Para adquirir las entradas se debe realizar el siguiente paso a paso:

Ingresar al portal de All Access con usuario y contraseña ya creado, así se acelera el proceso de compra. Buscar el evento de Bad Bunny. Seleccionar la ubicación que se desea y la cantidad de entradas. Seleccionar el método de pago. Cuando se finaliza el proceso, All Access enviará un mail con la confirmación de la compra.

Bad Bunny hará historia como el primer artista latino en presentarse en estadios a nivel mundial, incluyendo Latinoamérica, Europa y Australia. La gira contará con más de 20 fechas y comenzó el viernes 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana.

Las fechas del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”