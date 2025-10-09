Bad Bunny reveló la importancia del público argentino en un momento complicado de su carrera: “Sobreviví”

El cantante puertorriqueño, que se encuentra de gira presentando su nuevo disco “Debí tirar más fotos”, habló recordó una de sus experiencias en el país con nostalgia.

Bad Bunny. Foto: EFE.

Bad Bunny, quien se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera artística y de gira presentando su nuevo disco “Debí tirar más fotos”, recordó al público argentino con gran alegría y cariño.

“Fue bien emocionante porque la energía del público... yo creo que todo el mundo está consciente de que la energía del público en Argentina es diferente”, expresó en una reciente entrevista con Billboard.

Bad Bunny recordó al público argentino. Video: Billboard.

Si bien el cantante puertorriqueño destacó la pasión del público argentino, también recordó el problema que tuvo en uno de sus conciertos. “Recuerdo que me quedé afónico, me quedé sin voz, hacía un viento terrible y frío, y fue un poco frustrante porque el público estaba tan entregado al show, cantando todo, que no podía creer que me quedara sin nada”, reveló Bad Bunny.

En ese sentido, remarcó y destacó el accionar de los fans argentinos de sacar el show adelante. “No me dejaron caer. Sobreviví casi 40 minutos del show sin voz, entre bebiendo té y haciendo magia para recuperarla. Ya para el final pude cantar con ellos, no al 100%, pero fue una experiencia bonita”, remarcó el cantante. Cabe recordar que Bad Bunny volverá al país el próximo 13, 14 y 15 de febrero en el Estadio River Plate, con entradas agotadas.

Bad Bunny. Foto: EFE.

Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX

Bad Bunny será el protagonista del show del descanso en el Super Bowl del 2026, que se realizará en Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el próximo 8 de febrero, según informó en las últimas horas la NFL.

Cabe destacar que el cantante se convirtió en el primer artista en la historia en presentarse tanto en el boliche Pinar de Rocha como en el Super Bowl.

“Lo que siento va más allá de mí. Es para los que vinieron antes que yo y recorrieron infinitas yardas para yo pudiera llegar y anotar un ‘touchdown’... esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela, que seremos el HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL”, expresó el cantante en declaraciones facilitadas por la NFL.

Bad Bunny. Foto: Instagram/BadBunnypr

“Bad Bunny representa la energía y la cultura vibrante que definen la música de hoy en día. Como uno de los artistas más influyentes del mundo, su habilidad única de unir géneros, lenguajes y públicos le convierte en una elección emocionante para subir al escenario del espectáculo del descanso del Super Bowl”, agregó Jon Barker, directivo de la NFL.

El cantante puertorriqueño, ganador de tres premios Grammy, será en encargado del show en el descanso del Super Bowl, está patrocinado por Apple desde 2023.