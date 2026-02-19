Festival Buena Vibra Foto: -

El Festival Buena Vibra publicó en redes sociales el cronograma oficial de la edición 2026 con escenarios y horarios de los artistas detallados. Desde las 16 del sábado 21 de febrero hasta pasada la 1 del domingo, Ciudad Universitaria se viste de fiesta.

Una vez más, el Festival Buena Vibra sigue validando el indie y demostrando que los géneros y las generaciones están para mezclarse, sin etiquetas ni barreras. Fiel a su espíritu, vuelve a convertirse en un punto de encuentro donde lo emergente y lo consagrado conviven sin prejuicios, celebrando una propuesta de música sin etiquetas que ya es marca registrada.

Festival Buena Vibra Foto: MP Comunicación

En una única jornada imperdible, el festival presentará shows en vivo de: Wos, El Kuelgue, Conociendo Rusia, Marilina Bertoldi, Usted Señalemelo, Emmanuel Horvilleur, Gauchito Club, Silvestre y La Naranja, Camionero, An Espil & 442, Bestia Bebé, Vinocio y La Valenti. Conocé en qué horarios y escenarios se presenta cada uno de ellos.

Festival Buena Vibra 2026. Crédito: Prensa

Cronograma del Festival Buena Vibra 2026

16:10: La Valenti en el Escenario Naranja X.

16:45: Bestia Bebé en el Escenario Sancor Salud.

17:20: An Espil & 442 en el Escenario Naranja X.

18:00: Camionero en el Escenario Sancor Salud.

18:40: Emannuel Horvilleur en el Escenario Naranja X.

Emmanuel Horvilleur en los Premios Gardel 2024. Foto: NA.

19:20: Silvestre y La Naranja en el Escenario Sancor Salud

20:00: Gauchito Club en el Escenario Naranja X

20:40: Conociendo Rusia en el Escenario Sancor Salud.

21:30: Usted Señalemelo en el Escenario Naranja X

22:22: El Kuelgue en el Escenario Sancor Salud

23:10: Marilina Bertoldi en el Escenario Naranja X

00:00: Wos en el Escenario Sancor Salud

Wos.

01:00: Evlay en el Escenario Naranja X

Escenario alternativo: LUXO y las nuevas propuestas

21:00 Santiago Fos, Indajani, Jero Almela, Gonza Seijas.

20:00 a 21:00 Tade Fonk (DJ Set)

18:00 a 20:00 Experiencia Vinocio.

La gran novedad de esta edición: Camionero

Camionero es una banda formada en Beccar en el 2017 por Joan Manuel Pardo en voz y guitarra, y Santiago Luis en batería y coros. El productor es Dylan Lerner, por lo que tiene responsabilidad en el sonido de la banda.

Camionero Foto: Diario Hoy

Sus shows en vivo representan una tradición particular, “Camionero: tracción a sangre” es el eslogan que los acompaña. Hay que vivirlo para entenderlo. Además, su merch es autogestionada por un grupo de fanáticos al que le cedieron los derechos de uso.