Consejos caninos: cómo afecta el cloro de la pileta a la salud de los perros y qué recomiendan los expertos
El cloro, usado para desinfectar el agua y eliminar bacterias, no es tóxico en las concentraciones habituales de una pileta doméstica. Sin embargo, puede ser dañino para las mascotas en ciertos casos. Conocé las recomendaciones de los veterinarios.
En época de verano y altas temperaturas, es habitual que el perro quiera refrescarse dentro de la pileta. Sin embargo, esto podría ser peligroso para la mascota si no se tienen en cuenta ciertas precauciones.
El cloro, usado para desinfectar el agua y eliminar bacterias, no es tóxico en las concentraciones habituales de una pileta doméstica. A pesar de ello, el contacto repetido puede causar efectos adversos en los perros.
Uno de los principales problemas del agua con cloro es su efecto irritante. La piel, las vías respiratorias y los ojos de los perros son especialmente sensibles, y la exposición puede generarle enrojecimiento o picazón.
Otro punto de atención es la ingesta accidental de agua de la pileta. Durante el juego, muchas mascotas beben sin darse cuenta, algo que puede provocarle irritación del esófago, náuseas o vómitos a los perros.
Por este motivos, los veterinarios recomiendan tener siempre a mano agua limpia y fresca. Frente a este panorama, medios especializados en veterinaria analizaron los efectos de la exposición frecuente al agua clorada en distintas razas.
Los resultados de las investigaciones indicaron que, en casos de contacto constante y a largo plazo, algunos perros presentan mayor riesgo de desarrollar carcinoma urotelial, un tipo de cáncer de vejiga.
Entre las razas que mostraron mayor predisposición se encuentran: los west highland white terrier, terriers escoceses y pastores de Shetland. Los científicos aclaran que el riesgo no está asociado a baños ocasionales, sino a exposiciones repetidas durante mucho tiempo.
Las recomendaciones para cuidar a tu perro del agua con cloro de la pileta
Los especialistas coinciden en que nadar de forma ocasional no representa un peligro significativo, siempre que se adopten medidas básicas de cuidado. A continuación, cuatro consejos para cuidar a tu mascota:
- Enjuagar al perro con agua corriente después de salir de la pileta.
- Evitar que beba agua clorada, ofreciendo siempre agua potable.
- Guardar pastillas y productos de cloro fuera de su alcance, ya que su ingestión puede causar intoxicaciones graves.
- Secarlo bien para eliminar restos de cloro del pelaje y la piel.