Consejos caninos: cómo afecta el cloro de la pileta a la salud de los perros y qué recomiendan los expertos

El cloro, usado para desinfectar el agua y eliminar bacterias, no es tóxico en las concentraciones habituales de una pileta doméstica. Sin embargo, puede ser dañino para las mascotas en ciertos casos. Conocé las recomendaciones de los veterinarios.

El cloro de la pileta puede ser dañino para los perros. Foto: X/Grok

En época de verano y altas temperaturas, es habitual que el perro quiera refrescarse dentro de la pileta. Sin embargo, esto podría ser peligroso para la mascota si no se tienen en cuenta ciertas precauciones.

El cloro, usado para desinfectar el agua y eliminar bacterias, no es tóxico en las concentraciones habituales de una pileta doméstica. A pesar de ello, el contacto repetido puede causar efectos adversos en los perros.

Uno de los principales problemas del agua con cloro es su efecto irritante. La piel, las vías respiratorias y los ojos de los perros son especialmente sensibles, y la exposición puede generarle enrojecimiento o picazón.

El contacto repetido de agua con cloro puede causar efectos adversos en los perros. Foto: X/Grok

Otro punto de atención es la ingesta accidental de agua de la pileta. Durante el juego, muchas mascotas beben sin darse cuenta, algo que puede provocarle irritación del esófago, náuseas o vómitos a los perros.

Por este motivos, los veterinarios recomiendan tener siempre a mano agua limpia y fresca. Frente a este panorama, medios especializados en veterinaria analizaron los efectos de la exposición frecuente al agua clorada en distintas razas.

Los resultados de las investigaciones indicaron que, en casos de contacto constante y a largo plazo, algunos perros presentan mayor riesgo de desarrollar carcinoma urotelial, un tipo de cáncer de vejiga.

Algunos perros presentan mayor riesgo de desarrollar carcinoma urotelial. Foto: X/Grok

Entre las razas que mostraron mayor predisposición se encuentran: los west highland white terrier, terriers escoceses y pastores de Shetland. Los científicos aclaran que el riesgo no está asociado a baños ocasionales, sino a exposiciones repetidas durante mucho tiempo.

Las recomendaciones para cuidar a tu perro del agua con cloro de la pileta

Los especialistas coinciden en que nadar de forma ocasional no representa un peligro significativo, siempre que se adopten medidas básicas de cuidado. A continuación, cuatro consejos para cuidar a tu mascota: