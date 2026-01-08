Alerta por los incendios en Chubut que dejaron casi 2000 hectáreas arrasadas y 3000 evacuados: el impactante video

Los incendios forestales en Chubut no paran. El video del avance del fuego que arrasó 2000 hectáreas de bosque y vegetación.

El fuego arrasó con miles de hectáreas y la situación no está controlada, según las autoridades. Foto: Radio y Televisión Riojana

Desde hace días, los incendios en Chubut no paran y ya arrasaron casi 2000 hectáreas de bosque y vegetación en la cordillera patagónica. Debido a esto, más de 3000 personas fueron evacuadas de Puerto Patriada y Epuyén mientras el fuego continúa activo.

Actualmente, dos focos activos preocupan a autoridades y vecinos, con bomberos y brigadistas trabajando intensamente en Puerto Patriada y Epuyén. Al respecto, desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo confirmaron que la situación “no está controlada”.

Hasta el momento, las llamas destruyeron viviendas, flora autóctona y animales en su avance. “La capacidad operativa de las instituciones está dando lo mejor de sí, al máximo de recursos materiales y humanos", declaró Sofía Carella, presidenta de dicho organismo.

Las condiciones climáticas agravan los incendios en Chubut

Un gran agravante de los incendios en Chubut es que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no prevé lluvias para los próximos días. Este verano, la región enfrenta temperaturas elevadas y una sequía prolongada que complican el escenario.

Por este motivo, los habitantes de la zona debieron abandonar sus hogares y trasladarse a zonas seguras, dejando atrás sus pertenencias ante el avance del fuego. En El Hoyo, el incendio ya afectó más de 1800 hectáreas y comprometió 10 viviendas. Estas familias ya fueron reubicadas por las autoridades locales.

Además, las autoridades dispusieron evacuaciones preventivas en Puerto Patriada y un sector de Epuyén. Cabe señalar que el riesgo de este escenario aumenta ante un posible cambio en la dirección de los vientos.

El origen del fuego fue intencional, según el gobernador

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, confirmó que los incendios en Chubut fueron provocados intencionalmente. Las investigaciones revelaron el uso de material explosivo y acelerante en las zonas afectadas.

Las autoridades encontraron evidencias en un área recóndita de Epuyén que confirman el accionar humano. Antes del siniestro, se registró una llamada amenazante a la Brigada Provincial. La Fiscalía, a cargo de Carlos Díaz Mayer, determinó que al menos dos focos iniciaron de forma intencional.

El Hoyo y Cholila presentaron claras señales de intervención criminal con material acelerante. El gobierno provincial ofreció una recompensa de 50 millones de pesos. La cifra busca obtener información fehaciente sobre los responsables del inicio del incendio.

Torres enfatizó que se actuará con «todo el peso de la ley» contra los culpables. La gravedad de estos hechos aumenta en un contexto de sequía y altas temperaturas.

El Ministerio de Seguridad emitió un comunicado al respecto. Foto: Twitter oficial de Ignacio Torres

El avión más grande contra incendios del país refuerza el operativo

El Boeing 737 Fireliner, el avión más grande de su tipo en Argentina, llegó desde Santiago del Estero. La aeronave transporta hasta 15.000 litros de agua o retardante para combatir las llamas.

El operativo aéreo y terrestre involucra más de 180 combatientes y 100 personas en logística. Bomberos voluntarios de toda la provincia y equipos de vialidad participan activamente.

De los cinco incendios principales registrados en Chubut, tres se encuentran controlados: Lago Engaño, Cholila y El Turbio. Sin embargo, los focos de El Hoyo y Los Alerces permanecen activos.

“Estamos desplegando todos los recursos disponibles para enfrentar esta situación crítica", afirmó Torres. El gobernador subrayó la coordinación sin distinción de jurisdicciones entre los niveles del Estado.

El Fireliner se integra a un operativo que cuenta con cinco aviones hidrantes adicionales y un helicóptero. Camiones cisterna de Vialidad Nacional brindan apoyo logístico fundamental. El ministro del Interior, Diego Santilli, también participó de la conferencia de prensa junto a autoridades locales. La presencia nacional da cuenta de la magnitud de la emergencia en la Patagonia.