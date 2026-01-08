Incendios forestales en Chubut: el Ministerio de Seguridad aseguró que identificará y juzgará a los responsables

El área a cargo de Alejandra Monteoliva dijo que juzgará a las personas responsables luego de que se haya dado a cooncer que los incendios forestales en Chubut fueron intencionales.

El Ministerio de Seguridad emitió un comunicado al respecto. Foto: Twitter oficial de Ignacio Torres

El Ministerio de Seguridad Nacional informó que la Agencia Federal de Emergencias (AFE) opera “en todo el territorio nacional y, en particular, en la provincia de Chubut, para combatir los incendios forestales”. El área a cargo de Alejandra Monteoliva advirtió este miércoles 7 de enero que los responsables de los focos “provocados por negligencia o por acciones criminales deliberadas” serán identificados y juzgados.

“Prender fuego no es un error: es un delito grave. En la zona se investigan hechos deliberados con posible vinculación a grupos terroristas autoproclamados mapuches, con antecedentes probados de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental, detalló la cartera de Seguridad en un comunicado.

El Gobierno de Chubut ofrece una recompensa millonaria para dar con los responsables del incendio forestal que ya consumió más de 2.000 hectáreas en la zona de El Hoyo y otros sectores de la provincia, lo que provocó a su vez que más de 3.000 personas sean evacuadas. Foto: Gendarmería Nacional

“No habrá impunidad. El Ministerio identificará, detendrá y llevará a juicio a los responsables. El que prende fuego, paga”, agregó el organismo en el comunicado. Sumado a eso, se recordó que “en los espacios que determinen la Administración de Parques Nacionales y las autoridades provinciales, queda terminantemente prohibida cualquier forma de fuego al aire libre en tierras públicas del área cordillerana y en todo espacio no expresamente habilitado”.

La cartera sostuvo que se están haciendo despliegue de aviones hidrantes, helicópteros, brigadistas, bomberos de las Fuerzas Federales y equipamiento pesado, integrados al sistema provincial de emergencia, “Desde su creación, la AFE mantiene un monitoreo continuo de riesgos vinculados a emergencias y desastres. En ese marco, durante el mes de octubre se advirtió a todas las provincias sobre una temporada de alto riesgo”, se indicó.

Desde el pasado 2 de diciembre, se encuentra publicado el seguimiento permanente y el despliegue operativo de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) en todo el territorio nacional con información actualizada sobre estados de situación, recursos y asistencia federal. “En el incendio que afecta a Puerto Patriada, provincia de Chubut, el dispositivo federal incluye 46 brigadistas, bomberos voluntarios, equipos técnicos y pilotos, cuatro aviones hidrantes, un helicóptero, camionetas, cuatriciclos y autobombas”, precisó la cartera de Seguridad.

“Cabe advertir que el 95% de los incendios tienen origen humano. En la zona afectada no se registraron tormentas ni descargas naturales y el fiscal interviniente informó la presencia de acelerantes, lo que confirma la intencionalidad del hecho”, expuso el Ministerio de Seguridad.

Incendio forestal en Chubut: se confirmó que fue intencional y el gobernador aseguró que los culpables “van a terminar presos”

La fiscalía de la provincia de Chubut confirmó que el incendio forestal que se registró este miércoles en la zona de Puerto Patriada, en la localidad El Hoyo, fue intencional. El gobernador Ignacio Torres aseguró que los responsables “van a terminar presos”.

“Hoy me comuniqué con el fiscal, quien no solo nos dio la certeza de que el incendio fue intencional, en un lugar y horario estratégicos, en un momento donde se encontraban muchas familias y turistas, sumando a esto el riesgo que se corría de que se cerrara el mismo camino que había para salir”, indicó Torres.

Ignacio Torres Foto: NA

El gobernador chubutense advirtió que avanzará “hasta las últimas consecuencias” contra los responsables y señaló: “Una persona que prende fuego y pone en riesgo a comunidades enteras no puede tener penas leves. Los vecinos saben lo que significa padecer estos ataques todos los años”.