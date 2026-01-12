Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

Mediante el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Gobierno argentino informó que 22 de los 32 focos de incendio desatado en los últimos días en zonas boscosas y productivas en la Patagonia ya fueron “completamente extinguidos”, en especial en la provincia de Chubut, donde las llamas consumieron casi 12.000 hectáreas.

Durante el domingo, en la provincia se registraron lluvias que aportaron alivio al trabajo de las 560 personas, entre combatientes y equipos de apoyo, abocadas al combate del incendio -todavía activo-, que ya arrasó una superficie de 11.970 hectáreas.

El presidente argentino, Javier Milei, se refirió a la situación a través de su cuenta de X: “Gracias a todos los que trabajaron para que los recursos lleguen donde se necesitan. Además, quiero mandar un agradecimiento especial a todos los brigadistas, bomberos y a cada uno de los voluntarios que están combatiendo el fuego dándolo todo. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”.

De acuerdo al informe del Gobierno nacional y de la gobernación chubutense, en la zona hay desplegados catorce medios aéreos, entre los que se cuentan helicópteros con helibalde, aviones cisternas, aviones anfibios y un avión hidrante de gran porte con capacidad para descargar 15.000 litros de agua.

Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

Es que, pese al alivio momentáneo, el incendio sigue activo, el riesgo permanece alto y el operativo continuará sin pausa hasta lograr el control total de los focos restantes.

Las consecuencias de un fuego que arrasa en Chubut

Además de extensas áreas de bosques nativos y de establecimientos agropecuarios, el fuego afecta, entre otras, a las localidades de El Hoyo y Epuyén (1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires), que forman parte de la denominada Comarca andina, una zona especialmente elegida por turistas por su riqueza natural, con lagos y montañas.

Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

Hasta el momento hay quince familias evacuadas y dos autoevacuadas, y dos personas que participaban del combate contra las llamas debieron ser ingresadas en hospitales por quemaduras. Además, son 24 las viviendas afectadas, a las que se les suma una estancia y dos complejos turísticos dañados.

Bajo condiciones de sequía y fuertes vientos, los incendios afectan también a otras provincias de la Patagonia argentina. Neuquén, Río Negro y Santa Cruz afrontan las llamas en territorios menos extensos que en Chubut, y las autoridades desplegaron operativos para contenerlos.