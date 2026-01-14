Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

Los incendios forestales continúan activos en la Patagonia y mantiene en vilo a las autoridades de Chubut y Río Negro, ya que la zona cordillerada es la más afectada. En este contexto, se espera que en el transcurso de la tarde del miércoles las lluvias den un poco de alivio, especialmente en la zona de Epuyén, uno de los lugares más afectados por el fuego.

En las últimas horas, además, se registró un descenso de temperatura cercano a los 10 °C, acompañado por ráfagas de viento de hasta 30 km/h, condiciones que podrían colaborar parcialmente con las tareas de combate, aunque el riesgo sigue siendo alto, debido a que algunas llamas se avivaron con el viento nuevamente.

Brutal incendio en Chubut. Foto: REUTERS

El incendio fue detectado el pasado 5 de enero en Puerto Patriada, en la localidad de El Hoyo. Continúa activo y, según el último informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), ya afectó casi 14.000 hectáreas de matorral, bosque implantado y bosque nativo.

Actualmente, el operativo cuenta con 659 personas desplegadas entre brigadistas, bomberos, equipos de apoyo, recursos aéreos y voluntarios, concentrados en los sectores de mayor actividad del fuego. Por su parte, el gobernador de Chubut, Nacho Torres, realizó un llamado a la comunidad y pidió a los brigadistas redoblar los esfuerzos para apagar los incendios.

“Hoy quiero pedirles a todos los chubutenses, y en especial a cada uno de los que están en la Comarca combatiendo los incendios, que hagamos un último esfuerzo para contener el fuego y garantizar la seguridad de nuestra Cordillera”, expresó el gobernador. Mientras tanto, brigadistas y vecinos realizan caminatas para detectar focos de incendio en las zonas que ya fueron apagadas.

Incendios en Chubut. Foto: REUTERS

Las consecuencias de un fuego que arrasa en Chubut

Además de extensas áreas de bosques nativos y de establecimientos agropecuarios, el fuego afecta, entre otras, a las localidades de El Hoyo y Epuyén (1.700 kilómetros al suroeste de Buenos Aires), que forman parte de la denominada Comarca andina, una zona especialmente elegida por turistas por su riqueza natural, con lagos y montañas.

Hasta el momento hay quince familias evacuadas y dos autoevacuadas, y dos personas que participaban del combate contra las llamas debieron ser ingresadas en hospitales por quemaduras. Además, son 24 las viviendas afectadas, a las que se les suma una estancia y dos complejos turísticos dañados.

Bajo condiciones de sequía y fuertes vientos, los incendios afectan también a otras provincias de la Patagonia argentina. Neuquén, Río Negro y Santa Cruz afrontan las llamas en territorios menos extensos que en Chubut, y las autoridades desplegaron operativos para contenerlos.