Sencillo y natural: cuál es el abono exacto que necesita el jazmín para florecer y mantenerse fuerte durante todo el verano

Esta frágil planta necesita de algunos cuidados para poder seguir floreciendo y aromatizando los balcones y las terrazas. El tip mejor guardado de los jardineros, aquí.

Planta de jazmín. Foto: Unsplash.

El jazmín es una de las plantas preferidas para balcones, patios y jardines, gracias a sus colores casi celestiales, su perfume intenso y su capacidad de cubrirse de flores durante el verano. Y aunque es una planta delicada, pero potente, para que se mantenga sana y fuerte, necesita un aporte nutricional.

Es por eso que, entre los fertilizantes caseros más efectivos, aparece un ingrediente que, sin darnos cuenta, podría terminar en la basura: la cáscara de banana. Se trata de un elemento natural que es extremadamente rico en minerales y que puede convertirse fácilmente en el aliado perfecto para estimular el crecimiento y la floración del jazmín.

Flores de jazmín

La cáscara de banana contiene potasio, calcio, magnesio y pequeñas cantidades de fósforo, nutrientes fundamentales para el desarrollo de brotes, raíces sanas y flores abundantes. El abono realizado con esta fruta ayuda a que los pimpollos se formen, se abran y luego duren por mucho más tiempo.

Además, el calcio y el magnesio fortalecen los tallos y mejoran la calidad del sustrato. Su descomposición, además, alimenta la microbiota del suelo, lo que vuelve a la planta más resistente y vigorosa. Por eso, sumar este abono casero puede marcar una gran diferencia en la salud del jazmín durante los meses de calor.

Cáscara de banana Foto: Freepik

Cáscara de banana para los jazmines: formas fáciles de utilizar

Fertilizante líquido (el método rápido y más efectivo)

Este “té de banana” aporta nutrientes de manera casi inmediata y es ideal para jazmines en macetas.

Cómo hacerlo:

Cortar dos cáscaras de banana en trozos pequeños. Colocarlas en un frasco o botella con 1 litro de agua y dejar reposar 48 horas. Luego, colar para retirar los restos de cáscara y usar ese líquido para regar la planta una vez cada 10 días. Este método potencia la floración y mejora la hidratación del sustrato.

Cáscara de banana seca y triturada (fertilización lenta)

Perfecta para quienes prefieren un abono que se degrade de manera progresiva en la tierra. Para ello, necesitarás secar las cáscaras al sol o en horno bajo hasta que queden completamente deshidratadas y luego procesar o triturar hasta obtener un polvo fino.

El abono de la cáscara de banana es ideal para el Jazmín Foto: Grok

Por último, deberás mezclar una cucharada alrededor de la base del jazmín e incorporar ligeramente al sustrato para evitar atraer insectos. Esta versión mejora la estructura del suelo y libera nutrientes de forma gradual.

Con apenas un ingrediente que suele descartarse, podés lograr que tu jazmín se llene de flores durante todo el verano. La cáscara de banana es económica, ecológica y aporta exactamente lo que esta planta necesita para florecer sin parar.