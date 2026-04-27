Hoy, el clima en Ciudad de Buenos Aires comienza con un panorama de cielos parcialmente nubosos, lo que proporcionará un día côtinamente cambiante. A lo largo del día, se espera que las temperaturas estén entre los 8.6°C al amanecer y alcancen un máximo de 16°C en la tarde. Aunque el día estará mayormente nublado, no se pronostican precipitaciones significativas. La humedad será relativamente alta, llegando a un 62%, con vientos suaves que alcanzarán velocidades de hasta 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Para la tarde y noche, el clima se mantendrá similar a la mañana. Se mantenerán temperaturas agradables alrededor de los 15°C. Los cielos seguirán parcialmente cubiertos sin signos de lluvia. Con humedad alrededor del 62%, la brisa fresca mantendrá una velocidad aproximada de 8 km/h ofreciendo confort a los habitantes. La noche estará despejada brindando una visión clara de las estrellas para los que disfrutan del cielo nocturno.

Observaciones astronómicas

Hoy, en ciudad de Buenos Aires, el amanecer se presentará a las 07:57 y podremos disfrutar del atardecer a las 17:50, ofreciendo un moderado número de horas de luz diurna. Estas condiciones son óptimas para actividades al aire libre en las primeras horas del día.