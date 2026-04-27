Pronóstico del tiempo para hoy en Buenos Aires

El pronóstico del clima para Buenos Aires indica que la mañana comenzará con un cielo mayormente nublado. Las temperaturas mínimas se ubicarán alrededor de los 5.6°C, mientras que las máximas alcanzarán los 15.7°C. Se esperan vientos del noreste a una velocidad media de hasta 10 km/h. La humedad relativa será bastante alta durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y noche, el cielo continuará mostrando una considerable nubosidad, con probabilidades de mantener este esquema hasta el anochecer. Las temperaturas permanecerán frescas, siendo que no se alcanzará un gran incremento durante el transcurso del día. Cabe destacar que no se esperan precipitaciones ni eventos de lluvia, por lo que se trata de un día predominantemente seco favorecido por las condiciones climáticas actuales.