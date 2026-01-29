Alerce Abuelo. Foto: Freepik

Algunos árboles son más que simples organismos: son antiguos testigos vivos de civilizaciones enteras y archivos naturales que conservan información sobre el clima, los incendios y los cambios en los ecosistemas. Entre ellos se destaca un ejemplar que desafía el paso del tiempo: el Alerce Abuelo.

Esta especie de árbol está ubicada en Argentina y es de gran interés científico, ya que es una de las grandes reservas naturales del hemisferio sur. Al Alerce Abuelo, un ejemplar de Fitzroya cupressoides, se lo puede encontrar en la provincia de Chubut.

Alerce Abuelo. Foto: Wikipedia.

Según las investigaciones, este ejemplar tendría una antigüedad de más de 2.000 años, lo que lo convierte en el árbol más antiguo del país y el segundo del mundo con edad científicamente verificada. El primero es el Pinus longaeva, en Estados Unidos.

Además de ser antiguo, este árbol también se destaca por su porte, ya que mide más de 50 metros y su tronco llega a alcanzar cerca de 2,80 metros de diámetro.

En qué parte de Argentina se lo puede encontrar

El Alerce Abuelo se ubica dentro del Parque Nacional Los Alerces, un área que está protegida de más de 260 mil hectáreas ubicadas en Esquel. Este parque nacional alberga algunos de los bosques que mejor están preservados de Sudamérica y en 2018 fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, en honor a su valor ecológico, según informó Vetas.

Para llegar hasta él hay que pasar por senderos con navegación, una aventura que permite sentir la sensación de aislamiento y contacto con la naturaleza, un punto clave para la conservación del árbol.

Alerce Abuelo, árbol. Foto: Freepik

Cómo se certificó la edad del Alerce Abuelo

La edad del Alerce Abuelo no es por estimación, ya que los investigadores utilizaron la técnica de la dendrocronología, la cual consiste en contar los anillos de crecimiento anual a partir de una muestra mínima del tronco, sin afectar la salud del árbol.

Cada anillo representa un año de vida, permitiendo establecer con precisión su antigüedad. Gracias a esto, se confirmó que el Alerce Abuelo ya existía varios siglos antes del inicio de la era cristiana.