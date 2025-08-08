Caso Julieta Prandi: la Justicia le prohibió salir del país a Claudio Contardi y el miércoles dará el veredicto del juicio

La fiscalía pidió 20 años de prisión para el imputado, mientras que la querella solicitó 50. En tanto, la defensa pidió la nulidad del juicio.

Claudio Contardi, ex pareja de Julieta Prandi. Foto: Captura de video.

En el marco del juicio que se lleva adelante por la denuncia de violencia y abuso sexual contra Julieta Prandi, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana le prohibió salir del país a Claudio Contardi, la ex pareja de la modelo y conductora.

En la jornada de alegatos, el abogado de Prandi, Javier Baños, pidió 50 años de prisión para el ex marido de la conductora, mientras que el Fiscal había pedido 20 años para Contardi.

Julieta Prandi

Al terminar la audiencia Baños volvió a salir a hablar con los medios y manifestó que el veredicto se dará el miércoles 13 de agosto a las 11.

Finalmente, agregó que se determinó que “Contardi no podrá salir de Argentina, ya que le prohibieron que viaje hacia el exterior y el interior del país”.

Claudio Contardi irá a juicio por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi. Foto: NA.

Luego de que Claudio Contardi se retirara al terminar el juicio, la conductora se descompensó y debió ser atendida por el personal médico. También, se supo que Prandi no quería salir del Tribunal tras haber sufrido el percance de salud.

Los abogados de Julieta Prandi pidieron el botón antipánico ya que no se siente segura con que el hombre siga en libertad hasta el miércoles donde se dará a conocer su sentencia.