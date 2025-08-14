El abogado de Contardi pidió su prisión domiciliaria tras ser trasladado a la cárcel donde están los rugbiers del caso Báez Sosa

Fernando Sicilia manifestó que la sentencia no quedó firme, por lo que “la detención rigurosa” de la expareja de Julieta Prandi “resulta a todas luces ilegal”.

Claudio Contardi y Julieta Prandi Foto: Archivo NA

Fernando Sicilia, el nuevo abogado de Claudio Contardi, el ex marido de Julieta Prandi que fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género, pidió la libertad o prisión domiciliaria de su cliente.

Antes de que se conozcan los fundamentos de la condena, Sicilia interpuso un habeas corpus en el que solicitó que el empresario gastronómico “vuelva al estado de libertad en la que se encontraba o en todo caso, se le aplique una medida de coerción menos gravosa”.

Detención de Claudio Contardi. Foto: NA

En el escrito, el abogado expuso que Contardi siempre se mantuvo a derecho y su detención “se realiza en el marco de un pedido realizado por la fiscalía y por quien se constituyó como particular damnificada”.

Y añadió: “Dicha solicitud fue acogida por el Tribunal, siendo que no existían motivos para proceder a semejante medida, puesto que no se visualizaba riesgo procesal alguno”.

Otro de los puntos que Sicilia sumó respecto a los motivos por los que no debería estar preso es que -según considera- no existe “ningún tipo de amedrentamiento a la denunciante, siendo el temor alegado, totalmente injustificado en virtud de la conducta procesal del encarcelado durante todo el proceso”.

Claudio Contardi, ex pareja de Julieta Prandi. Foto: Captura de video.

Por último, manifestó que la sentencia no quedó firme, por lo que “la detención rigurosa Contardi resulta a todas luces ilegal”.

Sobre la situación personal de su cliente, Sicilia remarcó que “es padre de tres hijos y una recién nacida el día 19 de julio de 2025” y que, en este marco, su actual pareja atraviesa “una fuerte depresión y no puede sostener a su bebé”.

Claudio Contardi fue trasladado a Melchor Romero

Contardi fue trasladado a la Alcaidía N° 3 de Melchor Romero, donde están alojados los rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, el 18 de enero de 2020.

El exmarido de Julieta Prandi fue custodiado por la policía desde el miércoles al mediodía, cuando salió de los Tribunales de Campana tras conocer el veredicto. Luego, pasó unas horas en la DDI de Zárate-Campana y fue derivado a la Comisaría N° 5 de la localidad de Matheu (Escobar), por falta de cupo en la alcaidía local.

Este jueves, Contardi ingresó al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y fue alojado en la Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero, donde compartirá pabellón con los ocho rugbiers.

Máximo Thomsen (25), Matías Benicelli (25), Enzo Comelli (24), Luciano Pertossi (23) y Ciro Pertossi (24) recibieron prisión perpetua, mientras que a Blas Cinalli (23), Ayrton Viollaz (25) y Lucas Pertossi (25), les dictaron 15 años por ser “partícipes secundarios”.