Procesaron sin prisión preventiva al acusado de tirarle un piedrazo a Javier Milei en Lomas de Zamora

Se trata de Thiago Florentín, joven de 22 años que fue imputado por atentado a la autoridad e instigación a la violencia colectiva. Lo dispuso el juez federal Luis Armella.

Caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Foto: NA

La Justicia dispuso el procesamiento sin prisión preventiva para Thiago Roman Florentin, el joven de 22 años acusado de ser el autor del piedrazo hacia Javier Milei en la caravana de La Libertad Avanza en Lomas de Zamora.

Además, el juez de Quilmes, Luis Armella, le trabó un embargo de $1 millón.

Incidentes durante la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora. Video: REUTERS.

Ante esto, el joven deberá cumplir con una serie de “normas de conducta” dispuestas por el magistrado, entre las que se destacan no generar actos de violencia en los lugares a los que asista, cuyo incumplimiento derivará en un nuevo arresto por parte de la Justicia.

Según se conoció, Florentín milita activamente en el MTR (Movimiento Teresa Rodríguez) “Votamos luchar por el cambio social”.

El MTR Votamos Luchar pidió por la liberación de Thiago Florentin. Foto: MTR

Dicha organización se expresó a través de un posteo pidiendo su inmediata liberación cuando fue detenido tras el incidente.

La agresión se produjo cuando Javier Milei encabezaba una caravana en el Sur del Conurbano. A minutos de iniciar, fueron agredidos por manifestantes y el presidente debipo ser evacuado de urgencia junto a su hermana Karina y José Luis Espert, quien escapó del lugar en una moto.