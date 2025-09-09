Impactantes imágenes: un conductor atropelló a un ciclista, bajó del auto para apartar el cuerpo y escapó con una pasajera a bordo

El hecho ocurrió el lunes por la tarde en José C. Paz. La víctima murió por las graves heridas sufridas. Además, le impidió a la mujer que realizaba el viaje bajar del auto.

Un automovilista atropelló y huyó Foto: Captura

Un automovilista que trabajaba en una aplicación de viajes atropelló a un ciclista mientras llevaba a una pasajera y, para escapar, corrió su cuerpo y lo dejó tirado en la calle. La escena quedó grabada en una cámara de seguridad del noroeste del conurbano bonaerense, en José C.Paz.

El joven que sufrió el accidente es Cristian Alejandro Granado, de 34 años, quien perdió la vida y quedó tirado en la calle sin recibir ningún tipo de asistencia. Según las fuentes policiales, la víctima circulaba en bicicleta rumbo a su domicilio y fue chocado por un Ford Fiesta color gris plata.

https://multimedia.canal26.com/media/video/2025/09/09/671328.mp4

Las imágenes del video muestran cómo el ciclista es atropellado por el automovilista y cómo el chofer del auto se baja para correr el cuerpo que había quedado bajo el neumático izquierdo para luego huir con una pasajera dentro del vehículo. Aunque dos vecinas intentaron impedirle el paso, el hombre igualmente logró darse a la fuga.

Minutos más tarde, el personal de la Comisaría 1ra de José C. Paz se presentó al lugar y constató el fallecimiento de Granado. Por otro lado, los testigos les comentaron a los uniformados que el responsable del hecho se había dado a la fuga sin asistir a la víctima.

Qué sucedió con la pasajera que viajaba en el auto que se dio a la fuga

Tras un operativo desplegado en la zona, lograron dar con el sospechoso, identificado como J.L.G, de 40 años, a unos 5 kilómetros del lugar del hecho. Allí, los agentes también incautaron el Ford Fiesta con el que momentos antes había atropellado a la víctima.

Según fuentes del caso, el hombre se negaba a dejar descender del auto a la pasajera a la que trasladaba al momento del accidente y que recién la liberó cuatro cuadras más adelante.

La investigación avanza bajo la carátula de homicidio culposo agravado, con intervención de la fiscal Gloria Reguan, de la UFI N° 4 del Departamento Judicial San Martín. El acusado permanece detenido a la espera de la audiencia de indagatoria y análisis de las pruebas obtenidas, mientras la familia de la víctima reclama justicia por la trágica muerte de Granado.