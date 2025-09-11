¿Quién era Alejandro Ainsworth, el turista argentino que encontraron muerto en Río de Janeiro?

El hombre se encontraba desaparecido desde el domingo. Sospechan de un secuestro y un posterior robo de sus cuentas bancarias.

Alejandro Ainsworth, turista argentino que murió en Brasil. Foto: Redes sociales

Alejandro Ainsworth, turista argentino que había desaparecido en Río de Janeiro, fue encontrado muerto, según informó su hijo.

El hombre de 54 años había sido visto por última vez el domingo 7 de septiembre con vida al salir de su hospedaje en Copacabana.

Alejandro Ainsworth, turista argentino asesinado en Brasil. Foto: Facebook/Alex Ainsworth

Alejandro, conocido por sus amigos como “Alex”, había nacido en Campana, provincia de Buenos Aires. También vivió en Saenz Peña, partido de Tres de Febrero, pero su último domicilio fue en Villa Urquiza.

Según su perfil de Linkedin, era licenciado en Administración de Empresas con orientación en Salud, egresado del Instituto Universitario de la Fundación ISALUD en Buenos Aires.

Alejandro Ainsworth, turista desaparecido. Foto: Redes sociales

En la actualidad, figuraba como gerente administrativo en Laboratorios LIACE, donde coordinaba la facturación a obras sociales y prepagas, además de la administración de recursos humanos y el control financiero.

También se desempeñaba como cotizador comercial en CROSMED y contaba con una amplia experiencia en el sector salud, incluso trabajando como técnico en electrocardiogramas y dictando clases particulares desde hace más de dos décadas.