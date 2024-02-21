Asesinaron a uno de los jefes de la seguridad de La Matanza para robarle mientras ingresaba a su casa

Mataron a un funcionario de seguridad de La Matanza. Foto: NA.

Este martes a la noche asesinaron a un funcionario de seguridad de La Matanza de un disparo. Todo ocurrió en medio de un robo cuando regresaba a su casa ubicada en San Justo. El hombre de 62 años fue intervenido quirúrgicamente, pero finalmente murió.

La víctima fue identificada como Roberto Eduardo Mac Donald, jefe de Seguridad Guardia Urbana de la Municipalidad.

Momento del asesinato. Video: cámaras de seguridad.

Qué ocurrió

Todo comenzó cuando Mac Donald estaba por ingresar su auto a su hogar, ubicado entre las calles Mendoza y Chile, donde unos motochorros a bordo de una XR 300 de color negro lo interceptaron. En ese momento, uno de los ladrones efectuó un disparo con un arma de fuego en la zona dorsal. A raíz de esto lograron sacarle el arma de fuego de uso personal que tenía el hombre, quien era policía retirado.

Fue trasladado en una unidad de la UTOI. Foto: EPDS La Matanza.

Fue trasladado en una unidad de la UTOI. Foto: EPDS La Matanza.

Los delincuentes se fugaron después del hecho y aún no fueron capturados. Luego, Mac Donald fue trasladado en la caja de una patrulla de urgencia al Hospital Paroissien, donde ingresó consciente y hablando.

Sin embargo, por la gravedad de su herida, debió ser sometido a una operación, pero no resistió y murió. Investiga el caso la Fiscalía especializada en Homicidios, a cargo de Adrián Arribas.