“Como te voy a extrañar”: el desgarrador mensaje de la hija del hombre que murió en el choque múltiple del puente Chaco-Corrientes

El motociclista murió en el hospital por las heridas causadas en la colisión. La noticia conmovió a los habitantes de ambas provincias.

Fatal accidente de tránsito en en Chaco-Corrientes. Foto: Captura de video.

Luego de que trascendiera la noticia del choque múltiple entre 15 vehículos en el puente General Manuel Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, la hija de la única víctima fatal dejó un desgarrador mensaje en sus redes sociales, conmocionando a toda la región.

En su cuenta de Instagram, la hija de Juan Carlos Pérez, de 52 años, escribió junto a una foto: “Te amo pa, me dejaste papito, pero te voy a amar por siempre. Como te voy a extrañar hasta el día que decidas llevarme con vos. Fuiste el mejor, gracias por todo lo que diste por mí. Yo voy a acordarme siempre de vos, te amo”.

Posteo de la hija del hombre que murió en el choque Foto: Captura

Luego, la joven agregó otro posteo pidiendole disculpas a su padre: “Perdoname por no haber estado en ese momento en que estabas tan mal”. Finalmente, se lamentó: “No estaba preparada, no tenías que irte así. Yo quiero estar a tu lado, no voy a aguantar estar sin vos”.

Por otro lado, la familia de Juan Carlos realizó un pedido a la solidaridad para poder afrontar los gastos del sepelio. Gracias a eso, la asistencia no tardó en llegar y su hija contó que gracias a la viralización de la noticia, lograron reunir el dinero para despedir a su padre.

“Gracias a todos los que me ayudaron, de corazón. Ya conseguimos lo que necesitábamos para despedir a mi papá como se merece”, comunicó la joven.

Cómo fue el accidente fatal en el puente que une Chaco con Corrientes

El accidente, cuyas imágenes quedaron registradas por las cámaras de la empresa SISE, involucró autos, camionetas, una motocicleta y un colectivo con 50 pasajeros. La víctima fatal fue identificada como Juan Carlos Pérez, de 57 años, quien se trasladaba en moto rumbo a su trabajo en Resistencia, Chaco. Fue embestido por el camión y quedó atrapado debajo de otro vehículo. Aunque fue derivado de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes, falleció horas después por la gravedad de sus heridas.

Fatal choque en cadena en el puente que une Chaco y Corrientes. Video: X/@Perfilchaco

El conductor del camión, Nahuel Ruiz, de 27 años, alegó que el vehículo se quedó sin frenos. Por el impacto, dos autos estuvieron a punto de caer al río Paraná, lo que generó pánico entre los testigos y ocupantes. Según el jefe de Bomberos Voluntarios de Corrientes, Daniel Bertorello, se activaron protocolos de seguridad para evitar incendios por derrames de combustible.

Entre los vehículos afectados se encuentran un Fiat Uno, Chevrolet Cruze, Ford Fiesta, tres Fiat Fiorino, una moto Zanella B, un Citroën furgón, un Chevrolet Onix, una Volkswagen Amarok, un Toyota Yaris, una Renault Oroch y un colectivo de Ataco Norte (línea 902). Milagrosamente, ninguno de los 50 pasajeros del colectivo resultó herido.