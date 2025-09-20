Fatal accidente en cadena en el puente Chaco-Corrientes: el video que muestra a los 15 vehículos involucrados

Un camión provocó una colisión en cadena sobre el puente General Belgrano, entre ambas provincias. El siniestro dejó un motociclista fallecido, dos heridos y 15 vehículos involucrados.

Fatal accidente de tránsito en en Chaco-Corrientes. Foto: Captura de video.

Un choque múltiple ocurrido este viernes por la tarde en el puente General Manuel Belgrano, que une las provincias de Chaco y Corrientes, dejó como saldo una persona fallecida, dos heridos y 15 vehículos involucrados. El siniestro tuvo lugar alrededor de las 16:20, a la altura del kilómetro 2,2, cuando un camión perdió el control y provocó una colisión en cadena.

El detalle del trágico accidente: un fallecido y varios heridos

El accidente, cuyas imágenes quedaron registradas por las cámaras de la empresa SISE, involucró autos, camionetas, una motocicleta y un colectivo con 50 pasajeros. La víctima fatal fue identificada como Juan Carlos Pérez, de 57 años, quien se trasladaba en moto rumbo a su trabajo en Resistencia, Chaco. Fue embestido por el camión y quedó atrapado debajo de otro vehículo. Aunque fue derivado de urgencia al Hospital Escuela de Corrientes, falleció horas después por la gravedad de sus heridas.

Fatal choque en cadena en el puente que une Chaco y Corrientes. Video: X/@Perfilchaco

El conductor del camión, Nahuel Ruiz, de 27 años, alegó que el vehículo se quedó sin frenos. Por el impacto, dos autos estuvieron a punto de caer al río Paraná, lo que generó pánico entre los testigos y ocupantes. Según el jefe de Bomberos Voluntarios de Corrientes, Daniel Bertorello, se activaron protocolos de seguridad para evitar incendios por derrames de combustible.

Entre los vehículos afectados se encuentran un Fiat Uno, Chevrolet Cruze, Ford Fiesta, tres Fiat Fiorino, una moto Zanella B, un Citroën furgón, un Chevrolet Onix, una Volkswagen Amarok, un Toyota Yaris, una Renault Oroch y un colectivo de Ataco Norte (línea 902). Milagrosamente, ninguno de los 50 pasajeros del colectivo resultó herido.

Un testigo relató que los vehículos fueron arrastrados varios metros: “Sacamos a otro abajo de un auto que se había caído con moto y todo. Se quemó todo, se golpeó todo, pobrecito”.

Fatal choque en cadena provoca la muerte de un motociclista. Video: X/@Perfilchaco

El puente estuvo cerrado en ambos sentidos por varias horas, generando largas demoras. En el lugar trabajaron Bomberos de Corrientes, Gendarmería Nacional, Policía Caminera y personal de emergencias médicas. La investigación quedó a cargo del fiscal Víctor Recio, quien ordenó la detención del camionero por homicidio culposo.