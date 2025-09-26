Triple femicidio de Florencio Varela: la nueva hipótesis alrededor de la banda narco que investiga la justicia

Los investigadores siguen las pistas para determinar quiénes fueron los responsables del crimen. Las miradas están puestas sobre “Pequeño J”.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

La Justicia investiga el móvil de los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, cuyos cuerpos fueron encontrados en una casa de Florencio Varela descuartizados y quemados. En la mira, se encuentra “Pequeño J”, el narco peruano que habría ordenado los femicidios. Sin embargo, otra hipótesis tomó mayor protagonismo en las últimas horas.

Según esta nueva hipótesis, la muerte de las tres jóvenes pudo haber sido un mensaje para una persona que tenía vínculo con ellas. Es decir, que se lo habrían tomado como una venganza por el presunto robo de drogas y dinero en dólares.

Operativo en el domicilio de Florencio Varela donde se hallaron los tres cuerpos. Foto: Captura de pantalla

En este sentido, la periodista Lorena Maciel aseguró: “Este es un mensaje de alguien que está más arriba y quiere ocupar el lugar de ‘Pequeño J’. Entonces, ‘Pequeño J’ tocó lo que más le duele”, haciendo referencia al vínculo que tenían las víctimas con la persona que pretendía derribar al capo narco.

Por otro lado, Maciel aseguró que los sicarios que aparecen en el vivo de Tik Tok torturando a las tres jóvenes ya fueron identificados por las autoridades y que, aunque todavía no fueron capturados, están siguiendo sus rastros.

Tres jóvenes desaparecidas en La Matanza. Foto: Redes sociales

Los detenidos por el crimen se negaron a declarar

Los cuatro detenidos por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez en Florencio Varela se negaron a declarar ante el fiscal Gastón Duplaá y quedaron con prisión preventiva.

Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva optaron por su derecho de no declarar.

Detenidos por el triple femicidio de Florencio Varela. Foto: NA

Además, fueron notificados de la imputación por el delito de “homicidio calificado por ser cometido con el concurso premeditado de dos o mas personas, por ser cometido por alevosia y ensañamiento y por su comisión por un hombre contra una mujer mediante violencia de género”.

En tanto, el fiscal Adrián Arribas asumirá la investigación de los crímenes de las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela.