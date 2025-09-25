Quién es “Pequeño J”, el líder narco señalado de planificar el triple crimen de Florencio Varela

El presunto responsable tiene pedido de captura y los investigadores esperan que los cuatro detenidos puedan dar detalles de cómo fueron idearon los brutales asesinatos que conmueven al país.

Las tres jóvenes asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales

El líder narco señalado como quien ideó los brutales crímenes de Morena Verdi (21), Brenda del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela sería “Pequeño J”, un joven que también se hace llamar “Julito”, tiene 23 años y es de nacionalidad peruana.

Actualmente, el señalado tiene un pedido de captura y los investigadores esperan que los cuatro detenidos, que sería integrantes de dicha banda narco, puedan dar detalles de cómo fue planificada la escena del triple crimen que conmueve al país.

Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, habló con el periodista Rolando Graña por ‘Splendid AM990′ y dio detalles acerca del líder narco, la casa del horror, causa y los allanamientos.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

“El narco responsable ya tiene pedido de captura, se hace llamar ‘Pequeño J’ o ‘Julito’. Está confirmado que tiene 23 años y es peruano”, describió el ministro de Seguridad, en la charla radial.

Conforme a lo detallado, no saben por el momento qué fue lo que pasó, pero “despertó la ira” de esta persona. “Esto le pasa a quienes me roban”, sería la frase que repitió ‘Pequeño J’ mientras un grupo de sicarios completaba el brutal crimen.

Al ser consultado por el aterrador dato de que los crímenes fueron transmitidos por redes sociales, respondió: “Estimamos que hubo 40 o 45 personas mirando el vivo de Instagram”.

Operativo en el domicilio de Florencio Varela donde se hallaron los tres cuerpos. Foto: Captura de pantalla

Acerca de las maniobras por parte de los acusados y el líder narco, Alonso indicó: “La forma en la que secuestraron a las chicas, estaba hecho para que quede impune”.

Respecto a la particularidad de la camioneta blanca del video, señaló que empezaron a buscar por todos lados, hasta que observaron que “entró a Florencio Varela y nunca salió”.

“Cuando nos damos cuenta de que la camioneta era adúltera, supimos que había premeditación”, añadió el funcionario.

Así quedó la camioneta incendiada que trasladó a las jóvenes asesinadas. Foto: Captura

Según Alonso, el objetivo “era que pasen como desaparecidas y que se acuse a una red de trata o un novio violento”. “Cuando le damos trascendencia pública, les estamos quitando poder a la banda”, subrayó.

Los detalles de los allanamientos del triple crimen

Por último, también dio pormenores de los allanamientos realizados en la noche del miércoles en Villa Zavaleta: “No podíamos decir mucho, teníamos expectativas”.

“Allanamos dos objetivos, donde encontramos dinero y viandas en buen estado. Zavaleta es una base logística y la hipótesis es que Florencio Varela también lo era”, sentenció.