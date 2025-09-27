Qué encontraron en el búnker de “Pequeño J”, el narco acusado de planear el triple femicidio de Florencio Varela

Tony Janzen Valverde Victoriano, un joven peruano de 20 años, es el principal sospechoso del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Operativo en el domicilio de Florencio Varela donde se hallaron los tres cuerpos. Foto: Captura de pantalla

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, es el principal acusado y presunto autor intelectual del brutal triple femicidio en Florencio Varela que conmociona al país.

Con solo 20 años, este joven nacido en La Libertad, Perú, es señalado como un líder narco extremadamente violento, sin límites a la hora de imponer su autoridad dentro de su organización criminal.

"Pequeño P", presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela. Foto: NA

La investigación avanza con allanamientos y detenciones en diferentes puntos del conurbano bonaerense. En las últimas horas, la Policía Bonaerense allanó un búnker narco en Isidro Casanova, que habría sido utilizado como “aguantadero” por Valverde Victoriano.

En el lugar, encontraron una pistola Glock modelo 40, 50 municiones y otros elementos que podrían ser claves para la causa.

“Pequeño J” habría planificado el crimen de las tres amigas

Según los investigadores, “Pequeño J” planificó meticulosamente el asesinato de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15). Las jóvenes fueron engañadas con la promesa de una fiesta y llevadas desde Ciudad Evita hasta una vivienda en Florencio Varela, donde fueron asesinadas de forma brutal. El crimen, además, fue transmitido en vivo como una advertencia dentro del mundo narco.

"Pequeño P", presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela. Foto: NA

La justicia también tiene en la mira a Matías Agustín Ozorio (28), considerado la mano derecha de Valverde. Se sospecha que está intentando huir del país, por lo que se emitió una orden de captura nacional e internacional y se difundieron su rostro y datos personales.

El perfil de “Pequeño J” preocupa a las autoridades. Fuentes del caso lo describen como un narco con códigos propios y una brutalidad inusual, capaz de dejar trampas electrificadas en sus escondites, como ocurrió en un reciente allanamiento en un búnker de Barracas. Allí también dejó un mensaje desafiante dirigido a la policía.

Cinco detenidos por el triple crimen

Hasta el momento, cinco personas están detenidas por su presunta participación en el crimen. Se trata de dos parejas -una argentina y otra peruana- acusadas de homicidio agravado: Magalí Celeste González Guerrero (28), Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Daniela Iara Ibarra (19) y Maximiliano Andrés Parra (18). Ibarra y Parra fueron arrestados en el lugar del crimen mientras intentaban limpiar la escena, mientras que González Guerrero y Villanueva Silva fueron capturados horas después en un hotel alojamiento cercano.

Traslado a la Argentina de Lázaro Víctor Sotacuro, quinto sospecho de femicidios de Florencio Varela. Foto: NA

El último detenido es Lázaro Victor Sotacuro, capturado en Villazón, Bolivia, durante un operativo coordinado entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y autoridades de Jujuy. Se lo acusa de haber sido el conductor que trasladó a las tres víctimas hacia la casa donde fueron asesinadas.

La causa continúa su curso mientras se refuerzan los operativos para evitar que Tony Janzen Valverde Victoriano logre salir del país. La justicia considera que su captura es clave no solo para esclarecer este crimen, sino también para desarticular una red narco cada vez más violenta.