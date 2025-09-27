Triple femicidio de Florencio Varela: difundieron la foto de “Pequeño P”, presunto autor intelectual del ataque

Fue identificado como Tony Janzen Valverde Victoriano, ciudadano peruano de 20 años. Se presentó la foto para evitar su posible fuga del país.

"Pequeño P", presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela. Foto: NA

Tony Janzen Valverde Victoriano, ciudadano peruano de 20 años, fue señalado como el líder narco conocido como “Pequeño J”, presunto autor intelectual del triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Fuentes cercanas a la investigación informaron que el sospechoso buscó salir del país, motivo por el cual se tomó la decisión de hacer pública su identidad y su imagen.

"Pequeño P", presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela. Foto: NA

Efectivos de la Policía Bonaerense irrumpieron en el barrio Zavaleta con el objetivo de localizar a Valverde Victoriano, pero el señalado ya no se encontraba en el lugar.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sostuvo que se creyó que “Pequeño J” fue el autor intelectual del triple crimen con el objetivo de “dar un mensaje” a las líneas medias de la organización narcocriminal.

El quinto detenido por el triple femicidio en Florencio Varela. Foto: Redes sociales

Por otra parte, se sumó un nuevo detenido en Bolivia. Se trató de Lázaro Víctor Sotacuro, ciudadano boliviano con DNI argentino para extranjeros, acusado de ser uno de los conductores que brindaron apoyo a la camioneta utilizada para trasladar a las chicas desde La Matanza hasta Florencio Varela.

Sotacuro había cruzado desde la ciudad jujeña de La Quiaca hacia la vecina Villazón, donde fue localizado y arrestado en un hospedaje. Durante el sábado, se esperaba su traslado a Buenos Aires y su entrega a la Justicia bonaerense que lleva adelante la investigación.