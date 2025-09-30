Triple femicidio en Florencio Varela: la carta sobre el supuesto paradero de Pequeño J y las dos nuevas detenciones

El caso sigue investigado por las autoridades y están detrás de los pasos del líder narco, que se encuentra prófugo. En las últimas horas, apareció una carta anónima en la puerta de una comisaría.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

La búsqueda de Pequeño J sigue en pie, con algunos avances en la causa. El líder narco apuntado por el triple femicidio en Florencio Varela todavía se mantiene prófugo y en las últimas horas apareció una carta anónima que investigan las autoridades. Además, se dieron dos nuevas detenciones y ya son 9 las personas tras las rejas por el caso.

La nota, escrita a mano alzada sobre un papel, fue hallada en una comisaría de la Ciudad de Buenos Aires y fue secuestrada por las autoridades. Se cree que podría tener pistas acerca del paradero del peruano que es buscado desde hace días.

La nota anónima que dejaron sobre el paradero de Pequeño J. Foto: Redes sociales

La Guardia de la Comisaría Vecinal 4D halló una nota que dice: “Emanuel Nicolás se llama el narcotraficante amigo de Pequeño J”. Además, menciona algo del sitio en donde vive ahora, aunque fue censurado para no revelar detalles de la búsqueda.

Además de que menciona que “mataron a las tres chicas”, también agrega que “antes vivía en Villa Zabaleta”.

Los asesinatos de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez ocurrieron el sábado 20 de septiembre por la madrugada. El principal sospechoso es Tony Janzen Valverde Victoriano, líder narco que actualmente se encuentra prófugo.

"Pequeño J", presunto autor intelectual del triple femicidio de Florencio Varela. Foto: NA

“El titular de la UFI N°12, a cargo del fiscal Carlos Arribas, dispuso el secuestro del sobre y su remisión a sede judicial, la revisión de las cámaras de seguridad de la guardia y la elevación de las actuaciones”, detallaron a NA.

Dos nuevos detenidos por la causa del triple femicidio en Florencio Varela

Dos nuevos detenidos hay en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela tras nuevos allanamientos realizados este martes por la mañana en Villa Zavaleta, confirmaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

Florencia, la sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro. Foto: NA

Conforme a la información dada a conocer, uno de los arrestados sería “Diego”, el amigo de la detenida Florencia Ibáñez, quien iba como acompañante en el auto Volkswagen Fox blanco de apoyo, hallado en Quilmes.