Video impactante: una camioneta chocó intencionalmente dos veces a un auto y un bebé terminó con fractura de cráneo

Los vecinos le advirtieron al conductor que había un menor de 18 meses en el auto, pero denuncian fue en vano. La víctima se encuentra en grave estado.

Choque y violencia en Córdoba Foto: El Doce

En la Ciudad de Córdoba, una discusión de tránsito se convirtió en tragedia, luego de que un hombre chocara de forma intencional el auto en el que viajaban una pareja y su hijo de 18 meses. Tras el incidente, el menor tuvo que ser trasladado debido a que resultó gravemente herido con una fractura de cráneo.

El conductor, un hombre de 29 años identificado como Juan Cruz Peracca, fue imputado por el delito de lesiones leves dolosas con alevosía y trasladado a la cárcel de Bouwer, donde quedó alojado tras el hecho.

Patrullero de la Policía de Córdoba. Foto: X / @PoliciaCbaOf.

Según la denuncia realizada por los padres del menor, el conductor de la Amarok chocó dos veces a su vehículo con la intención de lastimarlos, ignorando los gritos de la madre, que le advertía que en el asiento de atrás viajaba un bebé.

Conmoción en Córdoba por un choque intencional

Una vecina contó al medio “El Doce” que la escena generó tal desesperación que los transeúntes se metieron en la discusión para intentar frenar la ola de violencia hacia el auto. Además, contó que tras el segundo impacto, lograron rescatar al menor y trasladarlo al hospital más cercano.

Los médicos confirmaron que sufrió una fractura de cráneo y que se trata de una lesión extrema gravedad para su edad, aunque por el momento no presenta compromiso neurológico. Sin embargo, quedó internado en estado reservado, mientras que la familia pidió a los medios respetar su privacidad.

Por su parte, la Policía de Córdoba detuvo al conductor, que quedó a disposición de la Justicia. Las autoridades investigan si manejaba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia.

El abogado de la familia apuntó contra el conductor: “Puso en riesgo la vida del bebé”

En diálogo con Arriba Córdoba, el abogado de la familia, Esteban Yangüez Papagenadio, se refirió al caso y aseguró: “Es un hecho tremendo, puso en riesgo la vida del bebé, que por suerte viene evolucionando. Este sujeto está detenido no por la causa o la carátula legal, sino por su conducta procesal: trató de amedrentar a los padres exigiendo el cobro del daño de su camioneta”.

“El detonante fue haber frenado en amarillo. Mi cliente iba adelante y frenó, lo insultó, lo escupió y le tiró la camioneta dos veces contra un pequeño auto como el Up”, relató.

“Él sabía que en el auto había un bebé. La madre gritó desesperadamente y aun así embistió nuevamente”, concluyó el abogado.