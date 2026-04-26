Hoy en Córdoba, el clima presentará características variables. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará parcialmente nuboso, lo que permitirá disfrutar de algunos rayos de sol. La temperatura mínima alcanzará los 7.3°C, mientras que la sensación térmica será agradable. Aunque no se espera lluvia, la humedad se mantendrá en niveles moderados.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

A medida que avance el día, el clima experimentará cambios. Durante la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso, alcanzándose una temperatura máxima de 21.9°C. El fuerte viento, con ráfagas que podrían llegar a 23 km/h, será una constante. La humedad relativa oscilará rondando el 54%, y no se prevé la caída de precipitaciones significativas.

Observaciones astronómicas: Hoy, el sol saldrá a las 08:12 y se pondrá a las 18:21, mientras que el ciclo lunar se encontrará en fase total sin especificaciones destacadas para actividades astronómicas.