“Fueron asesinadas de manera brutal”: la palabra de Patricia Bullrich sobre el triple femicidio de Florencio Varela

La ministra de Seguridad dio detalles de la investigación por los crímenes de Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez. Además, le solicitó al Gobierno de la Provincia que aplique la Ley Antimafias.

Las tres jóvenes desaparecidas en La Matanza que fueron asesinadas en Florencio Varela. Foto: Redes sociales.

Patricia Bullrich brindó una conferencia de prensa en el marco del Triple femicidio de Florencio Varela y afirmó que Morena Verdi, Brenda Loreley Del Castillo y Lara Gutiérrez “fueron asesinadas de manera brutal y salvaje”.

Además, le solicitó al Gobierno de la Provincia que aplique la Ley Antimafias luego de las detenciones de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y su mano derecha Matías Agustín Ozorio en Perú.

La funcionaria resaltó que “es muy difícil” que ambos implicados “vengan juntos a la Argentina” porque Ozorio será expulsado y el proceso de extradición del presunto líder de la organización “llevará más tiempo”.

Detención de Matías Ozorio Foto: Redes

“Es probable que llegué Ozorio primero”, consideró la candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, quien agregó: “No sé si lo puede llamar argentino”.

Durante la conferencia junto al jefe de la Policía Federal, el comisario general Luis Rolle, la titular de la cartera de Seguridad solicitó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, que implemente la Ley Antimafias.

Patricia Bullrich. Foto: EFE.

A su vez, calificó de “primaria” la banda narcocriminal comandada por Valverde Victoriano y resaltó que el triple femicidio con sello narco fue cometidos de manera “brutal” y “salvaje”.