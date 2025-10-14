“Pronto recibirán lo que se merecen”: el historial misógino y de odio que dejó Laurta en redes sociales

El presunto femicida tuvo una importante actividad en internet con mensajes apuntando contra las mujeres y promoviendo la superioridad del hombre. Además, daba “consejos” para seducir en Instagram.

El historial de Pablo Laurta en Instagram. Foto: Facebook

El principal sospechoso del doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio, Pablo Laurta, ya fue detenido y se esperan por pruebas que hagan concretas su culpabilidad, al tiempo que se investiga el accionar de este hombre tiempo previos de su detención.

Cabe mencionar que las dos mujeres asesinadas eran su ex pareja y su ex suegra y que él fue detenido junto a su hijo, a quien había secuestrado.

Los mensajes de Pablo Laurta en redes

Mientras se lo investiga se pudo comprobar que Laurta dejó una serie de mensajes de odio en la red social X.

Los mensajes misóginos y violentos datan de mucho tiempo atrás antes de que se produjera el asesinato de ambas mujeres que conmocionó a la provincia de Córdoba.

Pablo Laurta detenido en Gualeguaychú. Foto: NA

Entre los posteos que Laurta hizo en X destacan frases como “pronto recibirán lo que se merecen”, en respuesta a una crítica al movimiento feminista.

A su vez, Laurta usó el sitio “Varones Unidos” para publicar contenidos relativos a manuales para “seducir” a mujeres en redes sociales, y también para atacar a personajes de la farándula, como el caso de Wanda Nara.

¿Qué hacía con “Varones Unidos”?

El presunto femicida se presentaba como el creador de “Varones Unidos”, un sitio digital que era el espacio para discursos contra los derechos de las mujeres y que promovían una visión de jerarquía de género.

Entre algunas cuestiones, Laurta vinculaba la problemática de la natalidad con la emancipación femenina. Y explicaba que si la sociedad se liberaba de la influencia del feminismo, “el problema demográfico se arreglaría solo”.

Los “consejos” para seducir mujeres en internet

También había una especie de manual llamado “Consejos para conocer chicas por Instagram”, en donde ofrecía un manual de supuesta seducción para hombres que querían conocer mujeres, aunque advertía a sus seguidores del riesgo de quedar como un “baboso”, “pagafantas”, “pollerudo” o “simp” (término despectivo para hombres que buscan complacer a las mujeres).

“Un hombre exclusivamente dedicado a buscar el interés de mujeres es conocido como ‘baboso’ (…) Es una conducta antisocial”, expresaba el texto.

Y uno de los consejos que ofrecía era el de crear un perfil “atractivo”, con fotos de calidad, pero advertía no seguir a “cuentas predatorias” de “chicas influencers”, a las que acusaba de “explotar” a los hombres al venderles contenido.

Otro de los puntos clave era que los hombres debían ser -según esta guía- “divertidos y espontáneos”, aunque también dejaba este consejo: “no ser invasivo” y “no insistas si no recibís una respuesta”.

Los ataques contra Wanda Nara y Ana Rosenfeld

También Laurta apuntó contra figuras de la farándula a través de “Varones Unidos”. Por ejemplo, en el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en el sitio se apuntaba contra la abogada Ana Rosenfeld y contra Wanda, casos que definía como ejemplos de la “impunidad femenina y la discriminación contra el varón” en lo que respecta al sistema judicial.

Los mensajes contra Wanda Nara de Pablo Laurta. Foto: Instagram / wanda_nara.

Según el texto, la Justicia “parece favorecer narrativas que pintan a la mujer como víctima”, lo que le permitiría a Wanda Nara actuar “con relativa libertad frente a acusaciones de corrupción moral y ética”.

Respecto a Rosenfeld, la acusaba de haber contribuido con una dinámica de “violencia institucionalizada contra el hombre”.

Mientras tanto, la Policía investiga la ruta de escape que tomó Laurta una vez se cometieron los crímenes y su conexión con la desaparición de Martín Sebastián Palacios, el chofer que Laurta contrató y que está desaparecido desde el pasado 7 de octubre.