Megaoperativo en Chubut: drones, perros y voluntarios buscan a dos jubilados desaparecidos

El sábado 11 de octubre, una pareja de jubilados desapareció en la zona de Rocas Coloradas. Se despliega un fuerte operativo para encontrarlos.

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados desaparecida. Foto: NA.

Luego de 10 días de la denuncia de la desaparición de Juana Inés Moraes, de 69 años y Pedro Alberto Kreder, de 79, los efectivos desarrollan un gran operativo en la provincia de Chubut para dar con su paradero. La pareja de jubilados es buscada por drones, perros y vecinos que se ofrecieron a rastrillar la zona en la que fue vista por última vez.

Cuando los familiares de los desaparecidos hicieron la denuncia, la policía chubutense encontró la camioneta en la que se trasladaban totalmente vacía y cerrada, sin la llave dentro. Morales y Kreder habían planeado un fin de semana para disfrutar en una escapada a la localidad de Camarones, pero nunca llegaron a destino.

La camioneta de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, los jubilados desaparecidos. Foto: NA.

El vehículo se encontraba cerca del “Cañadón de Visser” enterrada en el barro y mostraba señales de querer salir, aunque sin éxitos. Sin embargo, no había rastro de la familia y el vehículo estaba con llave.

Esto dio lugar a la primera hipótesis: cuando la pareja quedó varada y sin señal en el celular, optaron por abandonar la camioneta y salir caminando en busca de ayuda. Sin embargo, este intento no tuvo éxito debido a que subestimaron tanto la distancia como los riesgos del terreno.

Así es el gran operativo para hallar a la pareja de jubilados en Chubut

Tras localizar el vehículo en el que se desplazaban, se desplegó un amplio operativo de búsqueda que incluye el uso de drones de última tecnología, especialmente en las zonas de difícil acceso. También participan equipos especializados con binomios caninos entrenados para la localización y rescate de personas.

Así es la zona donde se perideron los jubilados en Chubut, en Rocas Coloradas. Foto: Municipio de Comodoro Rivadavia

Además, se sumaron al esfuerzo grupos de voluntarios locales, tanto a pie como con camionetas 4x4. La familia de los desaparecidos, Morales y Kreder, también se incorporó activamente a las tareas de búsqueda.

En paralelo, se recorrieron refugios de pescadores y zonas costeras cercanas a la estancia Willatoski, aunque hasta el momento no se hallaron nuevos rastros.

El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, supervisa las tareas junto al Ministerio Público Fiscal. Se activó además el SIFEBU (Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas) para ampliar el operativo en territorio.