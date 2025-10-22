Continúa la búsqueda de los jubilados en Chubut: los hallazgos en la camioneta abandonada

A 11 días de la desaparición de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la única pista concreta es la Toyota Hilux que fue encontrada en una zona rural cerca de Comodoro Rivadavia.

La camioneta de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, los jubilados desaparecidos. Foto: NA.

Pasaron 11 días de la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) y la única pista concreta que hay en la investigación es la camioneta encontrada en la que se movilizaba la pareja para ir hasta Camarones, en Chubut. La Toyota Hilux color beige con cúpula, fue hallada cerrada y sin ocupantes en una zona rural de difícil acceso, a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova, fuera de la Ruta Provincial N°1, en medio de zanjones y barro.

Según detalló el jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, Lucas Cocha, el vehículo hallado no presentaba signos de vandalismo y en el interior, había varios objetos personales, lo que refuerza la hipótesis de que los jubilados habrían llegado solos al lugar. Entre los elementos hallados había ropa, una pava, un termo, una botella de agua, pan de molde, un encendedor y un bidón de combustible.

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados desaparecida. Foto: NA.

Sin embargo, no hubo rastros de los teléfonos celulares de los desaparecidos, lo que genera la sospecha de que se los llevaron con ellos o que hay terceros involucrados en la desaparición.

Como sigue la búsqueda de los jubilados en Chubut

Desde el hallazgo de la camioneta, el operativo de búsqueda se amplió con drones, aviones y la participación de canes entrenados. Las tareas se vieron complicadas por las condiciones climáticas adversas, en especial por los fuertes vientos, que afectaron la efectividad del trabajo con perros de rastreo.

Por otro lado, el fiscal jefe de la provincia, Cristian Olazábal, sobrevoló la zona nuevamente para supervisar los procedimientos, que se concentran en un radio de 10 kilómetros desde la ubicación del vehículo. A pesar del enorme despliegue, sin embargo, no se logró encontrar el rastro de los Kreder y la investigación continúa manejando dos hipótesis: accidente o delito.

El operativo de la búsqueda de los jubilados en Chubut Foto: mpfchubut.gov.ar

Mientras la investigación sigue en curso, una de las hijas de Juana declaró a los medios locales: “No llevaban mucho tiempo ellos como pareja. Es más, mi mamá había comentado muy poco de esta relación. Por ahí hablaba con alguna de mis hermanas, pero entre todas estamos armando la historia”.

El ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, supervisa las tareas junto al Ministerio Público Fiscal, continúa colaborando con el caso para ampliar el operativo en todo el territorio.