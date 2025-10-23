Nuevas hipótesis en la búsqueda de jubilados en Chubut: un testigo aseguró que vio la camioneta con dos personas “perdidas” a bordo

El ministro de Seguridad y Justicia provincial, Héctor Iturrioz, confirmó que se recibió una denuncia anónima en la que se informaba sobre un intento de robo ocurrido en la zona de Rocas Coloradas. Qué se sabe hasta el momento.

Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados desaparecida. Foto: NA.

Nuevas hipótesis y ampliación de rastrillajes hay en la causa que se investigan las desapariciones de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, la pareja de jubilados que desapareció hace más de 10 días en Comodoro Rivadavia, ya que en las últimas horas se confirmó que se recibió una denuncia anónima de que habrían sido víctimas de un robo.

El ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, confirmó que se recepcionó una denuncia anónima en la que afirmaron que fueron víctimas de un intento de robo en la zona de Rocas Coloradas.

El operativo de la búsqueda de los jubilados en Chubut Foto: mpfchubut.gov.ar

En el llamado, la persona sostuvo que también sufrió un intento de asalto en ese mismo lugar, pero que logró escapar. Además, según medios locales, el denunciante relató que vio una “camioneta con características parecidas a las del auto que encontraron” en Cañadón Visser, en Rocas Coloradas, Chubut, y que era manejada por dos personas que no eran los jubilados.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los investigadores es que el testigo remarcó que los individuos a bordo “parecían perdidos”.

Más detalles de la desaparición de la pareja de jubilados en Chubut

Este escenario es similar al que plantearon los familiares de la pareja, al sostener que no es factible que hayan llegado hasta dicho lugar, el cual desconocían. Aun así, según supo la agencia Noticias Argentinas, en este caso las autoridades provinciales contemplan varias conjeturas, como las del robo, un homicidio y hasta que pudieron ser “tragados por la tierra”, debido a que es una zona arcillosa.

“Es un terreno pantanoso. Una vez que uno rompe una primera capa, se entierra fácilmente, pero no al punto de desaparecer. De todas formas, estamos intentando conseguir drones que permiten medir hasta 10 metros de profundidad”, expuso Iturrioz en conferencia de prensa.

Así es la zona donde se perideron los jubilados en Chubut, en Rocas Coloradas. Foto: Municipio de Comodoro Rivadavia

“Hace unos meses un grupo de estudiantes fueron por esa zona y un alumno quedó atrapado en esa especie de arcilla movediza y lo rescataron sus compañeros”, contó a NA el periodista Adolfo Morales, quien también describió que, cuánto más te movés, más te hundís.

En la jornada de este jueves se espera que el operativo continúe en el área de Pampa Salamanca y zonas aledañas, lugar donde hallaron huellas recientes en un sendero.