Conmoción en Junín: un recolector de residuos murió atropellado por el camión de la empresa para la que trabajaba

El accidente ocurrió mientras realizaba sus tareas habituales. La Policía Científica investiga cómo sucedió el hecho.

Muere atropellado un trabajador de recolección de Basura en Junín Foto: Gentileza Junin 24

Un grave accidente laboral terminó con la vida de un hombre en Junín, identificado como Julio Darquizán, de 56 años, trabajador de la empresa Ashira. El hecho ocurrió este lunes alrededor de las 6 de la mañana en el barrio Cerrito Colorado, mientras cumplía con las tareas habituales de recolección de residuos junto a su equipo.

La Policía Científica trabaja en el caso para aclarar las causas del accidente y, según informaron fuentes policiales a TN, el hombre había caído del estribo del camión recolector y fue atropellado sin querer. Sin embargo, se esperan pericias de los investigadores, que serán claves para determinar cómo ocurrieron los hechos.

El servicio de emergencias médicas y personal policial llegaron rápidamente, pero no pudieron salvar la vida del operario. Su muerte fue constatada por la enfermera del SAME.

La noticia del fallecimiento de Darquizán generó una profunda conmoción entre sus compañeros y vecinos, quienes destacaron su compromiso laboral y su participación solidaria en la peña de veteranos del fútbol 24 de Noviembre.

La peña publicó un emotivo mensaje, donde expresó su dolor y recordó el compromiso del trabajador con la comunidad: “Nuestro amigo se ha ido. No tenemos palabras para expresar tanto dolor”, escribieron en sus redes sociales.

