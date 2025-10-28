El desgarrador relato del chofer del micro que cayó a un arroyo en Misiones: “Después del golpe todo fue oscuridad y gritos”

El conductor del micro que cayó a un arroyo en Misiones y dejó nueve muertos relató cómo intentó evitar la tragedia.

Tragedia en Misiones: así quedó el micro que cayó en un arroyo. Foto: NA.

La tragedia que golpeó fuerte a la provincia de Misiones el pasado domingo y que se cobró la vida de nueve personas sumó el testimonio del chofer del micro que chocó, uno de los principales involucrados en lo acontecido.

Este chofer, Nicolás Tarnoski, logró sobrevivir al accidente fatal y reconoció la gravedad del mismo. Incluso admitió que quiso evitarlo, pero que no pudo: “Pisé el freno con todas mis fuerzas”, manifestó.

Nueve personas fallecieron en este accidente y 29 resultaron heridas luego de que el micro en cuestión cayera a un arroyo tras chocar contra un automóvil.

El accidente se cobró la vida de nueve personas y 29 resultaron heridas. Foto: X/pjuliocesarsdb

El auto “venía muy rápido, zigzagueando”

Respecto de las responsabilidades por lo sucedido, Tarnoski le atribuyó el accidente fatal al conductor del auto particular que chocó contra el micro, Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, de quien dijo que “venía muy rápido, zigzagueando”.

Ante esto, Tarnoski comentó que cuando “lo tenía encima, pisé el freno con todas mis fuerzas”.

A partir del análisis pericial que se estuvo llevando a cabo en el kilómetro 890 de la Ruta Nacional 14 donde tuvo lugar el accidente, se confirmó que Ortiz -de 34 años y quien falleció en el siniestro- “presentaba intoxicación alcohólica aguda al momento del hecho”.

Las autoridades confirmaron que tenía 3.0 gramos de alcohol en sangre, o sea, seis veces más de lo permitido por ley (0.5).

Tragedia en Misiones: choque y vuelvo. Foto: TV12- Misiones

“Lo vi venir de frente y me paré en el freno, pero ya era tarde. Me pegó de lleno y me tiró al arroyo”, confesó el propio conductor del micro sobre ese momento.

Respecto del momento de la caída, el conductor relató esos segundos fatales: “Después del golpe todo fue oscuridad y gritos. Escuchaba a la gente pidiendo ayuda y traté de mantener la calma para poder salir”.

“Empecé a mover la luz, gritando que llamen a los bomberos, a la ambulancia… no sabía si alguien me escuchaba, pero era lo único que podía hacer”, añadió.