Tragedia en Misiones: el estremecedor audio del conductor del auto antes de morir en el choque contra el micro

Un colectivo de larga distancia con unos 50 pasajeros a bordo chocó de frente contra un Ford Focus que circulaba en sentido contrario en Misiones. Tras el impacto, el ómnibus perdió el control y terminó cayendo a un arroyo.

Tragedia en Misiones. Foto: NA.

En las últimas horas, en medio de la investigación, se conoció un audio que mandó el conductor del auto antes del brutal choque. “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, habría dicho Rafael Ortiz, de 34 años.

Fuentes locales informaron que el teléfono móvil del conductor fue entregado a la Justicia y será peritado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC).

Por otro lado, también se esperan los resultados del examen de alcoholemia que podrían confirmar que el hombre, quien falleció después del accidente, estaba manejando alcoholizado.

Tragedia en Misiones. Foto: X/pjuliocesarsdb

Tragedia en Misiones: lista de fallecidos y heridos

Los fallecidos en el choque:

Gabriela Paola García (26) – Oberá Magalí Lilén Belén Amarilla (22) – Campo Ramón Katia Butvilofsky (24) – Oberá Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) – Oberá (conductor del automóvil Ford Focus) Ángelo Tadeo Alpuy (19) – Eldorado Elian Natanael Alvez (25) – El Alcázar Jonás Luis Dávalos (20) – Eldorado Enzo León (19) – Eldorado Brian Hobos (19) – Wanda

Todos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y posterior entrega de los cuerpos a sus familiares.

Tragedia en Misiones. Video: redes sociales.

Mientras que, los 29 heridos, de edades que oscilan entre los 5 y los 67 años, fueron atendidos principalmente en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser derivados posteriormente al hospital Madariaga de Posadas.