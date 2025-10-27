Tragedia en Misiones: el estremecedor audio del conductor del auto antes de morir en el choque contra el micro
Un micro de larga distancia que transportaba a unos 50 pasajeros en Misiones colisionó de frente con un auto Ford Focus que venía por la mano contraria, perdió el control y terminó cayendo a un arroyo.
En las últimas horas, en medio de la investigación, se conoció un audio que mandó el conductor del auto antes del brutal choque. “Estoy volviendo a 180, 190... recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”, habría dicho Rafael Ortiz, de 34 años.
Fuentes locales informaron que el teléfono móvil del conductor fue entregado a la Justicia y será peritado por la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC).
Por otro lado, también se esperan los resultados del examen de alcoholemia que podrían confirmar que el hombre, quien falleció después del accidente, estaba manejando alcoholizado.
También podría interesarte
Tragedia en Misiones: lista de fallecidos y heridos
Los fallecidos en el choque:
- Gabriela Paola García (26) – Oberá
- Magalí Lilén Belén Amarilla (22) – Campo Ramón
- Katia Butvilofsky (24) – Oberá
- Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34) – Oberá (conductor del automóvil Ford Focus)
- Ángelo Tadeo Alpuy (19) – Eldorado
- Elian Natanael Alvez (25) – El Alcázar
- Jonás Luis Dávalos (20) – Eldorado
- Enzo León (19) – Eldorado
- Brian Hobos (19) – Wanda
Todos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Oberá para las diligencias médico-legales y posterior entrega de los cuerpos a sus familiares.
Mientras que, los 29 heridos, de edades que oscilan entre los 5 y los 67 años, fueron atendidos principalmente en los hospitales de Oberá y de Campo Viera. Cuatro de los pacientes debieron ser derivados posteriormente al hospital Madariaga de Posadas.