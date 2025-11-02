“Relatos Salvajes” en una clínica de La Plata: retiró a su madre sin el alta médica y destrozó el hall con un fierro

El violento hecho sucedió en el Instituto Médico Platense (IMP), en la sede de 1 y 50. La causa fue caratulada como “daños”. El agresor sigue prófugo y es “intensamente buscado” por los investigadores.

Un hombre destruyó el hall de una clínica tras llevarse a su madre sin alta médica. Foto: Captura de video.

Una clínica de La Plata (Buenos Aires) vivió momentos de suma tensión después de que un hombre intentara retirar a su madre sin el alta médica. En una escena digna de “Relatos Salvajes”, amenazó a los empleados y destruyó el hall con un fierro.

El violento hecho sucedió el pasado viernes entre las 20:30 y las 21:00 en el Instituto Médico Platense (IMP) en la sede de 1 y 50, luego de varios días de conflictos con la familia de la paciente de 76 años, quien estaba internada en el centro de salud.

Según los relatos de testigos, el hombre llegó solo, se llevó a su madre en silla de ruedas y cuando la dejó en el auto, volvió con una llave y empezó a destrozar todos los vidrios del hall, causando un absoluto pánico al personal y pacientes de la clínica.

Un hombre destruyó el hall de una clínica en La Plata tras llevarse a su madre sin alta médica. Créditos: X @perspectivasur

En diálogo con ‘sitio0221.com’, el director del IMP, Raúl Tassi, confesó que los hijos de la señora habían tenido “conductas agresivas durante la semana previa”. Y describió sobre el violento hecho: “Hubo empujones y amenazas de que iban a romper todo“.

Al salir del establecimiento, el hombre fue hasta su vehículo y regresó armado. “Salió, fue hasta el auto y luego volvió con dos fierros, tipo cruz, de cambiar las gomas”, relató Tassi.

Frente a un retiro contra la opinión de los profesionales, los familiares deben firmar un documento de “alta voluntaria”. Sin embargo, “no quisieron firmar el papel”, señaló el director.

El violento hecho sucedió en el Instituto Médico Platense (IMP). Foto: Captura de video.

El informe pericial detalló que el agresor también amenazó al personal e incluso fue puntual con el empleado que intentaba recuperar la silla de ruedas del establecimiento: “Retírate si no querés que tu vida corra peligro”.

¿Cómo avanza la causa?

Tras radicar la denuncia en la Comisaría Primera de La Plata, la causa fue caratulada como “daños” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°9 y del Juzgado de Garantías N°6.

El agresor continúa prófugo y es "intensamente buscado" por la Policía. Foto: Captura de video.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, que registraron toda la secuencia, fueron entregadas a los investigadores para identificar al responsable, quien sigue prófugo y es “intensamente buscado”.