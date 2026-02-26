Camarógrafo detenido por la policía Foto: NA

Se viven momentos de máxima tensión a las afueras del Congreso de la Nación, luego de que oficiales de la Policía Federal empujaran y detuvieran a un camarógrafo de la señal A24 durante la previa del debate por la Ley de Glaciares. Los efectivos también le tiraron gas pimienta a periodistas de Crónica TV que se encontraban realizando sus tareas de prensa habituales en la zona.

El camarógrafo fue identificado como Facundo Tedeschi, quien se encontraba junto a Agustina Bilotti, la cronista que relató lo que estaba sucediendo con su compañero: “No. Acaban de tirar a Facundo, mi camarógrafo, al piso. Nos acaban de tirar gas pimienta, nos pidieron que nos corriéramos de donde estábamos. Está lastimado Facundo”.

La periodista quiso evitar la detención y aseguró que su compañero estaba lastimado debido a los golpes que recibió “Él es prensa. Estábamos muy tranquilos. Le acaban de pegar, nos tiraron gas pimienta y nos corrieron de manera muy violenta”, cerró.

La Policía Federal agredió y detuvo a un camarógrafo de A24. Fuente: A24

El hombre debió ser trasladado al Hospital Ramos Mejía a raíz de las heridas y el SAME confirmó que se encuentra atendido por el cuerpo médico de la ambulancia y fuera de peligro.

Por su parte, la periodista Agustina Bilotti también fue atendida por el SAME debido a que recibió un impacto por gases lacrimógenos cuando intentaba ayudar a levantarse a su compañero.

Al menos 12 activistas detenidos por saltar las rejas del Congreso

Por otro lado, al menos otros 12 activistas fueron detenidos en el ingreso al Congreso luego de que activistas saltaran la reja del Palacio Legislativo y se sentaran en las escalinatas en protesta por la modificación de la Ley de Glaciares

La protesta por parte de los activistas de Greenpeace se da en el marco del debate que hoy se realiza en el Senado donde se va a votar la modificación de la normativa.