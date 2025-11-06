Escalofriante: así quedó el Renault 12 del matrimonio que murió tras ser embestido por una camioneta

La pareja perdió la vida en el acto y sus tres hijos quedaron huérfanos y se encuentran en el Hospital Garrahan. El auto quedó totalmente destrozado.

Tremendo choque en José C. Paz. Foto: Captura

Las impactantes imágenes de cómo quedó el Renault 12 en el que viajaban Renzo Benítez y su esposa Eliana Ramírez con sus tres hijos revelan la magnitud del choque en José C. Paz. El vehículo quedó completamente destruido luego de ser embestido por una camioneta 4x4 Volkswagen Amarok que circulaba a 160 km/h.

Una cámara de seguridad captó el brutal choque en José C. Paz.

El trágico choque ocurrió en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, en esa localidad bonaerense. Según las cámaras de seguridad, el Renault 12 habría intentado cruzar la ruta con el semáforo en rojo cuando fue impactado por el auto conducido por Michael Carballo, quien ahora es investigado por exceso de velocidad y posible imprudencia al volante.

Así quedó el auto del choque de José C. Paz. Foto: X @ActualidaViral

A raíz del impacto, el matrimonio murió en el acto, mientras que los tres hijos fueron rescatados y trasladados al Hospital Garrahan. Dos de los menores ya recibieron el alta médica, pero la hija mayor, de 12 años, continúa internada en estado crítico.

“Tiene una doble fractura de pelvis. Los médicos mantienen un pronóstico reservado y hoy intentarán retirarle el respirador”, explicaron familiares cercanos. Según confirmaron fuentes del Hospital Garrahan, la niña será operada este jueves para colocarle una prótesis en la cadera.

Tremendo choque en José C. Paz. Foto: Captura

La familia despide al matrimonio que perdió la vida en José C. Paz

El hermano de Eliana, Jonathan Ramírez, relató que los pequeños pudieron despedirse de sus padres en una íntima ceremonia. “Fue un momento muy duro para ellos, pero están contenidos por la familia. Mis sobrinos están bien dentro de todo lo que pasó”, expresó conmovido.

El caso conmocionó a toda la comunidad de José C. Paz, y mientras tanto, la investigación judicial avanza para determinar la responsabilidad de las partes en la tragedia vial. Según confirmaron desde la policía, Carballo, quien manejaba la Amarok, había consumido alcohol antes de conducir.

El test realizado en el lugar arrojó un resultado alarmante: 3,01 gramos de alcohol en sangre. Esto supera ampliamente el límite bonaerense donde rige la Ley de Alcohol Cero. Sin embargo, no tenía antecedentes de ningún tipo.