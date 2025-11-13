Incendio en Retiro: fuego y humo en la terraza de un importante edificio

Un incendio se desató este jueves en un edificio de Zurich, ubicado en Retiro, provocando momentos de tensión entre los vecinos de la zona.

Incendio en edificio de Zurich. Foto: X/karacelli26

Un incendio se desató este jueves en un edificio de Zurich, ubicado en Av. 9 de julio y Marcelo T. de Alvear, Retiro, provocando momentos de tensión entre los vecinos de la zona. Según trascendió, varias dotaciones de bomberos trabajaron en la zona para controlar las llamas.

Incendio en edificio de Zurich. Video: X@chicodlasmillas

Según los usuarios de la red social X, el fuego se inició alrededor de las 10:00 horas. Vecinos compartieron imágenes y videos del momento en que las llamas avanzaban.

El edificio fue evacuado por completo, con más de 200 personas. No se registraron heridos y el fuego ya fue controlado por los bomberos. A raíz del incendio, se produjo un corte de tránsito en la intersección de la Avenida 9 de Julio y Marcelo T. de Alvear.

Incendio en edificio de Zurich. Video: X@rominawinner

Impresionante escape de gas y fuego en Caballito: un hombre sufrió quemaduras severas

Un fuerte escape de gas y fuego tuvo lugar este miércoles en el barrio porteño de Caballito, producto de la explosión de un caño en la vía pública. Las llamas se propagaron 12 metros, hay un herido y varios evacuados.

Todo sucedió en la intersección de la calle Riglos y Formosa. El hombre que sufrió quemaduras severas es mayor de edad y fue trasladado, mientras que en la zona trabajaban cuatro móviles hasta el momento.

Escape de gas e incendio en Caballito. Foto: Captura

Según reveló una vecina de la zona, el accidente ocurrió durante un arreglo del alumbrado público en el que trabajan sobre la vereda. Asimismo, se supo que el conflicto llevaría por lo menos una hora.

Fuentes de los bomberos de la Ciudad de Buenos Aires informaron a la agencia Noticias Argentinas que la misma institución se trasladó “hasta Riglos al 300 por un escape de gas de grandes dimensiones que se propagó en llamas de hasta 12 metros”.

Escape de gas y fuego en Caballito. Video: NA

“El personal atacó el foco ígneo con dos líneas de 38 milímetros y una de 63 milímetros, mientras que el SAME asistió a un hombre con quemaduras severas”, afirmó el parte oficial de quienes trabajaban en la zona, en diálogo con este medio.