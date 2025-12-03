“Mecheros VIP” en Miami: la audiencia con uniforme naranja, una jueza viral y una fianza millonaria

Los mendocinos detenidos, acusados de robar en un importante mall de la Florida, fueron juzgados por Mindy Glazer, una magistrada que se hizo conocida cuando tuvo que juzgar a un compañero de colegio. ¿Cuánto debieron pagar para volver al país?

Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo Orlando, Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua, los cinco mendocinos detenidos acusados de robar ropa de varios locales del Dolphin Mall de Miami, tuvieron su primera audiencia ante la jueza Mindy Glazer del Tribunal de Circuito 11° de Florida.

Como se ve en las imágenes, los argentinos aparecieron con el tradicional uniforme naranja que usan los presos en Estados Unidos y conocieron el monto de las fianzas que deberán pagar para poder regresar a la Argentina.

Diego Luis Xiccato y Mauricio Ariel Aparo Orlando deberán pagar 4500 dólares para recuperar la libertad, mientras que Sebastián Luis Moyano, Manuel Zuloaga Arenas y Juan Pablo Rua tendrán que abonar unos 4000 dólares.

Todos los procesados permanecieron incomunicados y alejados de sus familias, mientras esperaban el cumplimiento de los trámites para su liberación.

La jueza viral que enfrentaron

Diez años atrás, la jueza Mindy Glazer ganó popularidad en redes sociales al sentenciar a su amigo de la escuela, Arthur Boot, por robo.

Las imágenes que se viralizaron mostraron a la magistrada y el aprehendido luego de haber finalizado el juicio, momento en el que Mandy interpeló al hombre: “Tengo una pregunta para usted. ¿Fuiste a la secundaria Nautilus?”.

El acusado sólo podía decir “¡OMG!”, mientras la magistrada acentuaba con la cabeza y el imputado se quebraba en emoción, hasta que la misma Glazer soltó: “Lamento verte aquí, siempre me pregunté qué había pasado contigo”.

A continuación se dirigió a los presentes en la audiencia y explicó con detalles, mientras Booth se derrumbaba en llanto sobre la mesa: “Escuchen, este era el chico más agradable de la secundaria. Era el mejor chico de la secundaria. Yo solía jugar al fútbol con él y con otros niños”.

“Lo siento mucho. Espero que puedas salir bien de esto y llevar una vida legal”, le sonrío la mediadora mientras el detenido sólo podía sollozar y tomarse la cabeza entre las manos.

Finalmente, el hombre cumplió con su sentencia y la jueza fue a recibirlo junto con su familia. Tras el reencuentro en libertad, Booth sostuvo: “Ella es una inspiración y motivación para mí, ver a Mindy es increíble porque sé dónde podría haber estado. Pero, no me voy a rendir ante la vida, es una nueva oportunidad