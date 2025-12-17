Conmoción en el Ejército Argentino: hallaron sin vida a otro soldado que tenía casi 30 años de servicio

Fue en el cuartel de Monte Caseros de la provincia de Corrientes y lo encontraron sin vida este miércoles 17 de diciembre y se abrió una investigación judicial. El comunicado del Ejército Argentino y la palabra de Carlos Alberto Presti, nuevo ministro de Defensa de la Nación.

Hallaron a un soldado sin vida. Foto: Corrientes Hoy

Un suboficial del Ejército Argentino fue encontrado sin vida este miércoles 17 de diciembre por la mañana en un cuartel ubicado en la provincia de Corrientes, según informaron fuentes judiciales y policiales. La muerte del efectivo ocurrió en el marco de un hecho que todavía es objeto de investigación por parte de las autoridades competentes tras el reciente fallecimiento de otro soldado en la Quinta Presidencial de Olivos.

El hecho fue reportado alrededor de las 10:30 en un destacamento castrense de la zona, donde el suboficial fue hallado fallecido en circunstancias que aún no fueron plenamente esclarecidas. Tras el hallazgo, se dio intervención a la Justicia Federal y a la Gendarmería Nacional, que llevan adelante las pericias correspondientes para determinar las causas del deceso.

“El Ejército Argentino lamenta comunicar el fallecimiento del Suboficial Principal Juan Pereira, quien fue hallado sin vida en horas de la madrugada del día 17 de diciembre, en instalaciones del cuartel de la guarnición de Ejército Monte Caseros”, indicó el Ejército Argentino a través de un comunicado oficial.

El documento se refiere al hallazgo sin vida del soldado en Corrientes. Foto: Ejército Argentino

“Las autoridades militares locales se encuentran a disposición para responder requerimientos de la justicia interviniente. Finalmente, la institución expresa públicamente su pesar ante lo ocurrido y acompaña en el dolor a los familiares, amigos y camaradas”, concluyó el documento.

Si bien las primeras averiguaciones no brindaron una explicación concluyente sobre lo ocurrido, no se descarta ninguna hipótesis hasta tanto no se cuente con los resultados de los estudios y las pericias forenses. De acuerdo a los portales locales como El Libertador y Diario Época, las primeras hipótesis indican un posible suicidio mediante ahorcamiento y la causa está caratulada como “Averiguación Causales de Muerte”..

Hasta el momento no se difundieron mayores detalles sobre la identidad ni la antigüedad del suboficial fallecido en respeto a los procedimientos de rigor y a la intimidad de sus familiares, que fueron notificados de inmediato por las autoridades. Las investigaciones seguirán su curso bajo la coordinación de la Justicia, en búsqueda de esclarecer las circunstancias que rodearon este deceso.

Qué dijo Carlos Alberto Presti, nuevo ministro de Defensa

“Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones, que nos afectan como sociedad y de forma muy particular a las FFAA. Mis condolencias y mi oración a la Familia”, se lamentó Presti.

Quién era el soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos y qué decía la carta que dejó

La víctima fue identificada como R.A.G., de 21 años y oriundo de Misiones, quien cumplía funciones de seguridad en el lugar.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado quedó a cargo de la investigación y dio intervención a las fuerzas federales, “a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias”. “Falleció como consecuencia de un disparo de arma larga en la cabeza”, indicaron las primeras informaciones.

Tras las primeras investigaciones, se encontró una carta dejada por R.A.G., que manifestaba que tenía una deuda de $2 millones con varios bancos.

Asistencia al suicida

Ante cualquier señal de riesgo se recomienda recurrir a profesionales de salud mental o a las líneas de atención disponibles: