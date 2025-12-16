Conmoción en la Quinta de Olivos: hallaron sin vida a un soldado que cumplía tareas de vigilancia

La Policía Federal Argentina y la jueza Sandra Arroyo Salgado se encuentran en la Quinta de Olivos para esclarecer los hechos.

Quinta de olivos, NA

La Quinta Presidencial de Olivos está conmocionada por un trágico hecho ocurrido en las últimas horas. Un soldado de 21 años que cumplía tareas de vigilancia se suicidó y tanto la jueza federal Sandra Arroyo Salgado como la Policía Federal Argentina ya están en el lugar para investigar lo sucedido.

Según informó TN, la causa ya está a cargo de la Justicia e intentan clarificar las causas del hecho. Desde Casa Rosada confirman que fue un suicidio, aunque deberán confirmar si fue intencional o por accidente.

El soldado de 21 años trabajaba como efectivo del Ejército Argentino, cumplía funciones de seguridad en uno de los puestos internos de la Quinta de Olivos y no formaba parte con la custodia de Javier Milei, dado que era un granadero ajeno a la custodia presidencial.

El comunicado oficial del Gobierno

A raíz de esta situación, a las 11.15 de la mañana de este martes 16 de diciembre, el Gobierno lanzó un comunicado oficial. “En horas de la madrugada del día de la fecha, personal que presta servicio en la Residencia Presidencial de Olivos tomó conocimiento de un grave incidente ocurrido dentro del predio”, introdujo.

“Un efectivo del personal militar que cumplía funciones de seguridad en el lugar fue hallado sin vida en uno de los puestos internos. De inmediato se activaron los protocolos correspondientes y acudieron servicios médicos de emergencia, que constataron el fallecimiento”, detallaron.

Casa Rosada. Foto: REUTERS

“Por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias del hecho. La investigación se encuentra en curso y todas las hipótesis permanecen bajo análisis. Cualquier confirmación oficial será comunicada exclusivamente por la autoridad judicial competente”, concluyó el Ejecutivo en el comunicado oficial.