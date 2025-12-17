Tragedia en La Plata: se descompensó mientras manejaba, perdió el control del auto, chocó y murió

Según el relato de los testigos, el vehículo, un Peugeot 208 de color gris, estuvo a punto de embestir a un empleado de un local de comidas rápidas, quien se salvó de milagro. El caso fue catalogado como “averiguación de causales de muerte”.

Infarto, descontrol, choque y muerte en La Plata. Foto: NA.

Un hombre de 63 años murió tras sufrir un infarto mientras manejaba, perdió el control del vehículo y chocó en la Plaza Moreno, a la altura de 14 y 51, en la ciudad de La Plata.

Según fuentes policiales, oficiales del Comando de Patrullas fueron alertados sobre un automóvil que había protagonizado un accidente y había terminado dentro del espacio verde.

Trágico accidente de tránsito en La Plata. Foto: X @ampicri.

Al arribar, acreditaron que se trataba de un Peugeot 208 de color gris y patente AC419YT. El conductor fue identificado como Juan Martín Lilli, quien según las primeras versiones, habría sufrido una descompensación cardíaca.

En su recorrido, el vehículo estuvo a punto de embestir a un empleado de un local de comidas rápidas, quien se salvó de milagro, según el relato de los testigos.

Minutos después llegó una ambulancia del SAME. Los médicos asistieron al automovilista en el lugar y lo trasladaron de urgencia al Hospital San Martín, donde se confirmó su deceso.

El Hospital San Martín, de La Plata. Foto: NA.

A pesar de la gravedad del hecho, no se registraron personas heridas ni daños a terceros. El tránsito en la zona se vio momentáneamente afectado mientras se realizaban las tareas de asistencia y peritajes.

El caso se judicializó como “averiguación de causales de muerte” y quedó en manos de la Fiscalía 2 de La Plata.