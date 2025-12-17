Trágico incendio en un geriátrico de Mar del Plata: murieron cuatro mujeres y hay varios heridos

El fuego comenzó la madrugada de este miércoles en el geriátrico Sagrada Familia, ubicado en la calle Jujuy al 1100. De manera inmediata, se dio inicio a un operativo que incluyó Bomberos de la ciudad balnearia, Policía y personal médico para atender a los damnificados.

Geriátrico Sagrada Familia, Mar del Plata. Foto: Google Maps

Mar del Plata se encuentra sumida en la conmoción. Cuatro jubiladas murieron y varias personas resultaron heridas producto de un incendio en un geriátrico. Por el momento se desconoce el motivo que generó el inicio de las llamas, por lo que continúan las pericias en el lugar.

Los agentes lograron retirar a quienes residían en el lugar, muchos de los cuales debieron ser atendidos por el personal del SAME por inhalación de humo.

Se incendió un geriátrico de Mar del Plata. Foto: La Capital de Mar del Plata

También se vieron afectados unos 12 efectivos policiales, que debieron ser trasladados al Hospital Privado de Comunidad por intoxicación de monóxido de carbono.

Según informó el medio La Capital, cuatro mujeres fallecieron, una de ellas en el hospital. Las víctimas fueron identificadas como Teresa Caporaleti, de 95 años; Beatriz Méndez, también de 95; María Vásquez, de 80 e Inés Golman, de 79.

Cómo sigue la investigación

El Departamento Central de Bomberos informó que el origen del fuego se habría desatado en la habitación 12, ubicado en el segundo piso del geriátrico.

Además, indicó que las pericias continúan para saber qué pudo haber ocasionado el inicio de las llamas.

“Fue un hecho lamentable, de esos que nadie quiere pasar. Hubo adultos mayores evacuados y ese trabajo es muy difícil. La labor del SAME fue impecable, hay mucha atención psicológica y está la secretaria de Salud Viviana Bernabei todavía activa”, expresó Rodrigo Goncalvez, secretario de Seguridad municipal.