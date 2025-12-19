Quién es Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso sexual a menores en un colegio privado de Palermo

El empresario es investigado por presuntos abusos sexuales y corrupción de menores. Ya son diez los adolescentes que declararon en su contra.

Marcelo Porcel, empresario acusado de abuso. Foto: NA

La Justicia avanza en la investigación contra Marcelo Porcel, un empresario de alto perfil vinculado al rubro inmobiliario y financiero, acusado de abusar de los compañeros de su hijo de colegio de Palermo.

El empresario es el hijo del fundador de Argencard y se desempeñaba hasta hace meses como concesionario del shopping Oh! Buenos Aires.

Marcelo Porcel, empresario acusado de abuso. Foto: X

En el ámbito empresarial, también figura como presidente de la firma agricultora Campazu S.A..

El caso, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, reúne testimonios de diez adolescentes de entre 13 y 14 años.

El presunto modis operandi

Los jóvenes relataron haber asistido a casas y oficinas donde presuntamente había consumo de alcohol y se realizaban propuestas vinculadas a apuestas online.

Colegio Palermo Chico. Foto: NA

Ante esto, se denunciaron escenas incómodas ocurridas tras actividades deportivas, algunas de las cuales habrían sido registradas en imágenes y videos que hoy están bajo análisis pericial.

La Justicia ordenó el secuestro de teléfonos y computadoras durante allanamientos en propiedades del acusado para realizar pericias técnicas.