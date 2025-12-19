Quién es Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso sexual a menores en un colegio privado de Palermo
El empresario es investigado por presuntos abusos sexuales y corrupción de menores. Ya son diez los adolescentes que declararon en su contra.
La Justicia avanza en la investigación contra Marcelo Porcel, un empresario de alto perfil vinculado al rubro inmobiliario y financiero, acusado de abusar de los compañeros de su hijo de colegio de Palermo.
El empresario es el hijo del fundador de Argencard y se desempeñaba hasta hace meses como concesionario del shopping Oh! Buenos Aires.
En el ámbito empresarial, también figura como presidente de la firma agricultora Campazu S.A..
El caso, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, reúne testimonios de diez adolescentes de entre 13 y 14 años.
El presunto modis operandi
Los jóvenes relataron haber asistido a casas y oficinas donde presuntamente había consumo de alcohol y se realizaban propuestas vinculadas a apuestas online.
Ante esto, se denunciaron escenas incómodas ocurridas tras actividades deportivas, algunas de las cuales habrían sido registradas en imágenes y videos que hoy están bajo análisis pericial.
La Justicia ordenó el secuestro de teléfonos y computadoras durante allanamientos en propiedades del acusado para realizar pericias técnicas.