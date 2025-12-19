Denunciaron a un empresario por presuntos abusos sexuales a compañeros de su hijo del colegio Palermo Chico

Serían al menos 10 denuncias y el modus operandi incluiría bebidas alcohólicas y apuestas. La Justicia allanó su domicilio y le secuestraron computadoras y celulares.

Colegio Palermo Chico. Foto: NA

Un empresario vinculado al negocio del entretenimiento en Palermo fue imputado en una causa penal por presuntos abusos contra menores de edad.

La investigación se inició tras las denuncias presentadas por padres de alumnos del Colegio Palermo Chico, al que asiste el hijo del acusado.

El expediente cuenta actualmente con al menos diez denuncias formales de jóvenes que relataron situaciones de acoso y abuso.

El presunto “modus operandi”

Las víctimas describieron un patrón de conducta que incluía incentivos económicos y material digital.

Apuestas online. Foto: NA.

Los jóvenes relataron haber asistido a casas y oficinas donde presuntamente había consumo de alcohol y se realizaban propuestas vinculadas a apuestas online.

Ante esto, se denunciaron escenas incómodas ocurridas tras actividades deportivas, algunas de las cuales habrían sido registradas en imágenes y videos que hoy están bajo análisis pericial.

La Justicia ordenó el secuestro de teléfonos y computadoras durante allanamientos en propiedades del acusado para realizar pericias técnicas.

Medidas contra el empresario

El juzgado dictó una prohibición de acercamiento a las presuntas víctimas, lo que impide al imputado concurrir tanto al establecimiento educativo como a un club social.

Sin embargo, la Justicia autorizó al empresario a viajar al exterior por un compromiso familiar, tras evaluar que no existe riesgo de fuga, mientras continúa la recolección de pruebas y las entrevistas en Cámara Gesell.